San Rafael vivirá la 40° Fiesta del Turismo y el Vino con música, gastronomía y bodegas

Con apoyo público-privado, el evento en San Rafael promete convocatoria masiva durante el fin de semana largo de noviembre.

La K´onga animará en San Rafael la Fiesta del Turismo y el Vino.

Este año se han previsto múltiples actividades, con una mega feria en la zona del Parque de los Jóvenes, que contará con presencia de degustaciones de bodegas, gastronomía, productos regionales y artesanos, entre muchas atracciones más. También habrá un escenario donde se presentarán artistas locales.

Dentro del teatro griego Chacho Santa Cruz, será “La K´onga” quien le ponga música y color a ese fin de semana. Uno de los grupos referentes del cuarteto a nivel nacional, se presenta para hacer bailar y cantar sus hits a miles de sanrafaelinos y turistas.

Las entradas para el show de “La K´onga” tendrán precios “muy populares” y serán detallados en los próximos días, como así también el sitio donde adquirirlas.

Esfuerzo Público - Privado para la Fiesta del Turismo y el Vino en San Rafael

La directora de Turismo del Municipio, Victoria Contardo, junto a la presidenta de la Cámara de Turismo de San Rafael, Marta Sotomayor, coincidieron en la importancia del evento.

“Es clave el apoyo del Municipio para darle fuerza a este evento, que seguramente contará con una participación multitudinaria, reforzada por realizarse un fin de semana extralargo”, destacó la titular de Turismo, Victoria Contardo.

Por su parte, Sotomayor también resaltó el importante aporte económico del Municipio y expresó que “esta fiesta es una potenciadora muy grande de la economía regional”.

“El trabajo en conjunto con el Municipio viene siendo sostenido, ejemplo de ello fue lo que sucedió el fin de semana pasado en Buenos Aires, durante la Feria Internacional de Turismo, añadió.

Edición 40º de la Fiesta del Turismo y el Vino en San Rafael

