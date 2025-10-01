Secreto de chefs: cómo maridar vino blanco con comidas frescas de verano

El vino blanco es uno de los protagonistas indiscutidos de las mesas mendocinas en verano . Su frescura, acidez y versatilidad lo convierten en el aliado perfecto para maridar con platos ligeros, coloridos y llenos de sabor. El secreto está en lograr un equilibrio donde ni la bebida opaque a la comida ni el plato se imponga sobre el vino.

En los días calurosos, nada mejor que acompañar una comida con un blanco bien frío. La clave está en resaltar los sabores frescos de la estación , como pescados, mariscos, ensaladas y verduras. Los maridajes más acertados suelen ser los que respetan la ligereza y la acidez natural del vino.

pescado y vino blanco, gastronomía Una combinación clásica: pescado y vino blanco

Ensaladas, verduras y carnes blancas

Las ensaladas frescas, ya sean tipo Caprese o griega, encuentran en el Sauvignon Blanc un socio ideal, sobre todo cuando hay quesos suaves o vinagretas ácidas. Un Pinot Grigio combina muy bien con verduras a la parrilla, ya que equilibra lo ahumado con su acidez vivaz.

En cuanto a las carnes, los vinos blancos sorprenden: el pollo a la plancha se disfruta con Pinot Grigio, mientras que un Chardonnay acompaña de maravilla al pollo asado o pastas cremosas. Los blancos logran destacar en platos donde se busca suavidad y frescura.

Quesos, postres y consejos para el verano

El queso de cabra o fresco se realza con un Sauvignon Blanc, mientras que un Moscato es ideal para postres frutales como duraznos, frutillas o bayas. Los contrastes entre dulzura y acidez abren un abanico de experiencias sensoriales perfectas para el verano.

Además, los especialistas recomiendan:

Servir el vino entre 9 °C y 12 °C.

Elegir copas finas que mantengan el frío.

Animarse a experimentar con nuevas combinaciones.

vino blanco y aceitunas y quesos El vino blanco como aliado fresco para los sías de calor

En Mendoza, tierra de grandes vinos, el maridaje con comidas de verano es una invitación a redescubrir la frescura de lo local. Cada copa es una oportunidad para disfrutar con ligereza y sofisticación la temporada más vibrante del año.