5 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Deporte e infancia

Tupungato fortalece el fútbol infantil con ayuda económica y equipamiento

La iniciativa busca consolidar con cada subsidio un espacio formativo y equitativo para el deporte infantil en Tupungato.

Subsidios para escuelitas de fútbol de Tupungato.

Subsidios para escuelitas de fútbol de Tupungato.

Por Sitio Andino Departamentales

En un acto celebrado en el Hotel Turismo el Municipio de Tupungato, junto a la Fundación Lucila Bombal, oficializó la entrega de un subsidio económico de un millón de pesos a ocho escuelitas de fútbol infantil de la Liga. Este apoyo económico se destinó a aquellas instituciones que, a pesar de no tener aún toda la documentación en regla, pudieron acceder al subsidio gracias al respaldo de la Fundación como intermediaria.

Por otra parte, las Escuelitas de Malvinas Argentinas y La Arboleda -que sí han cumplido con los requisitos administrativos- ya se hicieron acreedoras cada una de ese mismo monto. Esta acción complementa la provisión de material deportivo a las escuelitas que se realizó a principios de agosto cuando se lanzó la Liga.

Lee además
Capacitación para emprendedor en Tupungato.
Apoyo a nuevas iniciativas

Tupungato y UNCuyo lanzan un programa de capacitación para emprendedores
historia, vino y sabor: un paseo unico por la ciudad de mendoza
Recorriendo Mendoza

Historia, vino y sabor: un paseo único por la Ciudad de Mendoza

Las instituciones deportivas deberán destinar los subsidios recibidos a compra de nuevos elementos, indumentaria, transporte, mantenimiento de instalaciones, viáticos, colaciones y refrigerios entre otras inversiones que sean en beneficio de las infancias que entrenan en las escuelitas.

image

Liga Municipal de Escuelitas de Fútbol (LMEF) de Tupungato

La Liga Municipal de Escuelitas de Fútbol (LMEF) fue presentada oficialmente en agosto por el mandatario tupungatino, acompañado por el Director de Deportes y Recreación, Diego Guiñazú. Este proyecto reúne a más de 500 niños y niñas de Tupungato y localidades cercanas, organizando torneos y actividades bajo un reglamento unificado que garantiza la igualdad de oportunidades, la formación deportiva y el desarrollo de valores como la inclusión social y el respeto.

Temas
Seguí leyendo

Guaymallén recicló más de 700 kilos de residuos electrónicos

Promueven en Malargüe la inclusión sensorial a través del Braille y la ciencia

Malargüe se une a la Noche Internacional de Observación de la Luna

La Ciudad de Mendoza incorporó nueva tecnología al Anillo Digital de Seguridad

Cine debate en Mendoza: proyectan Medianeras y abren diálogo sobre ciudad y salud mental

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este sábado 4 de octubre

Guaymallén abrió el Salón de Arte para Personas Ciegas "Mario Luis Dell'Innocenti"

Godoy Cruz celebra la inclusión con caminata, coros, fútbol y un gran cierre en Parque San Vicente

LO QUE SE LEE AHORA
historia, vino y sabor: un paseo unico por la ciudad de mendoza
Recorriendo Mendoza

Historia, vino y sabor: un paseo único por la Ciudad de Mendoza

Las Más Leídas

Viento Zonda, este sábado en Mendoza.
Para este sábado

Alerta Amarilla por Viento Zonda en Mendoza: a que hora bajaría al llano y donde se sentiría con intensidad

Dos jóvenes heridos tras un ataque a balazos en Las Heras. Imagen ilustrativa.
Violento hecho

Dos jóvenes heridos tras un ataque a balazos en Las Heras

Guaymallén: sufrió el robo de su camioneta tras detenerse a enviar un mensaje
En plena vía pública

Guaymallén: sufrió el robo de su camioneta tras detenerse a enviar un mensaje

Buscan dar con el paradero de una adolescente desaparecida en San Rafael.
Búsqueda

Buscan dar con el paradero de una adolescente desaparecida en San Rafael

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar
ECONOMÍA FAMILIAR

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar

Te Puede Interesar

En detalle, qué dice el Presupuesto 2026 del Gobierno de Mendoza.
Datos

En detalle, qué dice el Presupuesto 2026 del Gobierno de Mendoza

Por Florencia Martinez del Rio
Minería en Argentina: ¿Qué son las tierras raras que pretende Estados Unidos a cambio de apoyo?
Geopolitica y economía

Minería en Argentina: ¿Qué son las tierras raras que pretende Estados Unidos a cambio de apoyo?

Por Marcelo López Álvarez
¿Conocés las propuestas de los candidatos?
Plataformas de campaña

Elecciones 2025: estas son las propuestas de los distintos frentes en Mendoza

Por Cecilia Zabala