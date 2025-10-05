Tupungato fortalece el fútbol infantil con ayuda económica y equipamiento

Subsidios para escuelitas de fútbol de Tupungato.

Por Sitio Andino Departamentales







En un acto celebrado en el Hotel Turismo el Municipio de Tupungato, junto a la Fundación Lucila Bombal, oficializó la entrega de un subsidio económico de un millón de pesos a ocho escuelitas de fútbol infantil de la Liga. Este apoyo económico se destinó a aquellas instituciones que, a pesar de no tener aún toda la documentación en regla, pudieron acceder al subsidio gracias al respaldo de la Fundación como intermediaria.

Por otra parte, las Escuelitas de Malvinas Argentinas y La Arboleda -que sí han cumplido con los requisitos administrativos- ya se hicieron acreedoras cada una de ese mismo monto. Esta acción complementa la provisión de material deportivo a las escuelitas que se realizó a principios de agosto cuando se lanzó la Liga.

Las instituciones deportivas deberán destinar los subsidios recibidos a compra de nuevos elementos, indumentaria, transporte, mantenimiento de instalaciones, viáticos, colaciones y refrigerios entre otras inversiones que sean en beneficio de las infancias que entrenan en las escuelitas.

image Liga Municipal de Escuelitas de Fútbol (LMEF) de Tupungato La Liga Municipal de Escuelitas de Fútbol (LMEF) fue presentada oficialmente en agosto por el mandatario tupungatino, acompañado por el Director de Deportes y Recreación, Diego Guiñazú. Este proyecto reúne a más de 500 niños y niñas de Tupungato y localidades cercanas, organizando torneos y actividades bajo un reglamento unificado que garantiza la igualdad de oportunidades, la formación deportiva y el desarrollo de valores como la inclusión social y el respeto.

Compartí la nota:







