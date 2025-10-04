Godoy Cruz celebra la inclusión con caminata, coros, fútbol y un gran cierre en Parque San Vicente

Godoy Cruz presenta en octubre una agenda cargada de propuestas que ponen en valor la diversidad, la igualdad de oportunidades y los derechos de todas las personas. Bajo el lema “Jugar, reír y compartir”, el Mes de la Inclusión 2025 invita a disfrutar de encuentros pensados para fortalecer los lazos comunitarios. Como así también, celebrar la diversidad y reafirmar el compromiso con una sociedad más empática y participativa.

La iniciativa busca reafirmar la importancia de seguir construyendo una comunidad inclusiva . Así, la idea es que cada actividad se convierta en un espacio para reflexionar, compartir y valorar la riqueza que aporta la diversidad en la vida social y cultural.

Asimismo, este 2025 propone transitar juntos el camino a una mejor inclusión, a través de diferentes actividades previstas desde el 8 al 31 de octubre. Entonces, la premisa es que todas las personas somos únicas e irrepetibles. Por lo que, cada una de ellas es parte de diferentes espacios sociales y culturales por los que transita y deja su huella.

Así, desde el departamento de Políticas Inclusivas, junto a diferentes instituciones y organizaciones, se desarrollarán una serie de propuestas . Las mismas incluyen la formación y el conocimiento, la recreación, el deporte y una gran jornada de cierre en Parque San Vicente.

image

Cronograma de actividades en Godoy Cruz

Miércoles 8 de octubre – Caminata y picnic familiar

Los Jardines maternales municipales darán inicio a la agenda con una caminata y picnic. La cita será en el Parque Margarita Malharro de Torres desde las 9:30. En esta ocasión, habrá juegos, talleres de salud bucal y actividades para compartir en familia.

Martes 21 de octubre – “Las Voces de la Inclusión”

El Espacio Arizu será sede del 4º Encuentro de Coro Inclusivo, desde las 18:30. Allí, participarán coros de niños, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad. También habrá una muestra artística del Instituto EINNO.

Cabe destacar que, este encuentro tendrá un fin solidario. Por lo que, se invita a las personas que asistan a colaborar con 1 litro de leche larga vida, destinado al Banco de Alimentos.

Martes 28 de octubre – Partido por la Inclusión

Con el lema “Jugamos todos”, se realizará un encuentro de fútbol inclusivo entre personas con y sin discapacidad. En esta ocasión, la propuesta busca promover la empatía y la integración a través del deporte.

Viernes 31 de octubre – Gran cierre en Parque San Vicente

De 9:30 a 12.00 horas , el Mes de la Inclusión finalizará con actividades recreativas, deportivas y artísticas, además de muestras de instituciones, exhibiciones de productos y sorteos. Se recomienda llevar gorra, protector solar y agua.

Participación abierta en el Mes de la Inclusión

La programación del Mes de la Inclusión 2025 promete ser una oportunidad para disfrutar. De esta manera, será una oportunidad para reafirmar que la diversidad es un valor que enriquece. Es que, la comunidad se construye desde el respeto, la empatía y la participación de todas las personas.

Por lo tanto, las instituciones y escuelas interesadas en sumarse a la propuesta pueden comunicarse al 4429351. También, se podrán contactar a los correos: [email protected] o [email protected].