Tupungato y UNCuyo lanzan un programa de capacitación para emprendedores

El cursado en Tupungato inicia el 8 de octubre en la CAIyT e incluye certificación de la UNCuyo para quienes completen la capacitación.

El Municipio de Tupungato junto a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), el CCT Miguel Valeriano Jaime y la Cámara de Agricultura, Industrias y Turismo de Tupungato (CAIyT) informan la apertura de inscripciones para el Taller “Territorio Emprendedor, una propuesta destinada en general a personas del departamento que tengan un emprendimiento emergente o bien un proyecto en etapa de inicio, y en particular a quienes hayan realizado capacitaciones en oficios a través de instituciones educativas de la provincia, participantes del Programa de Fortalecimiento de Habilidades Laborales de la UNCuyo, aquellos en etapa final de cursos de formación en oficios.

El cursado contempla 35 horas de capacitación teórico-práctica y 18.00 horas de asistencia técnica, con un total de 53 horas reloj. Quienes cumplan con al menos el 80% de asistencia recibirán un certificado emitido por la UNCuyo.

Inscripciones en Tupungato

Los interesados deben anotarse de forma online, mediante el siguiente Formulario de Inscripción en el plazo establecido del 30 de septiembre al 7 de octubre, o hasta completar el cupo de 30 participantes.

Inicio y modalidad de cursado en Tupungato

Comienzo: Martes 8 de octubre

9.30 a 12.30 horas

CAIyT (Av. Belgrano 549)

Continuidad: Los siguientes miércoles, con doble jornada:

14.00 a 17.00 horas: Asistencia Técnica sobre contenidos del encuentro anterior.

17.00 a 20.00 horas: Nuevos módulos de formación.

Contenidos y fechas

El taller se desarrollará durante 7 semanas, intercalando clases teórico-prácticas y asistencia técnica:

  • Módulo 1 – Introducción

Ejes: Comportamiento emprendedor, plan estratégico personal, competencias emprendedoras, innovación.

8 de octubre – 9:30 a 12:30 horas

Asistencia técnica: 15 de octubre – 14.00 a 17.00 horas

  • Módulo 2 – Modelo de negocio

Ejes: Canvas, mapa de valor, mapa de actores, mapa de empatía.

15 de octubre – 17.00 a 20.00 horas

Asistencia técnica: 22 de octubre – 14.00 a 17.00 horas

Continuación: 22 de octubre – 17.00 a 20.00 horas

  • Módulo 3 – Planificación económico-financiera

Ejes: Costos, ingresos, precios.

29 de octubre – 17.00 a 20.00 horas

Asistencia técnica: 5 de noviembre – 14.00 a 17.00 horas

  • Módulo 4 – Comunicación, marketing y comercialización

Ejes: Estrategias de venta, redes sociales, pitch, reels.

5 de noviembre – 17.00 a 20.00 horas

Asistencia técnica: 12 de noviembre – 14.00 a 17.00 horas

Cierre y evaluación: 12 de noviembre – 17.00 a 20.00 horas

Informes

La Dirección de Desarrollo Económico de la Municipalidad se encuentra a disposición ante cualquier consulta, con atención en calle Beltrán 48 con atención de lunes a viernes de 07.00 a 14.00 horas, o pueden comunicarse con la UNCuyo a los correos [email protected] o Redes Sociales @vinculacion_uncuyo | @Vinc_UNCuyo | areavinculacionuncuyo.

