4 de octubre de 2025
Sitio Andino
Día Mundial del Hábitat

Cine debate en Mendoza: proyectan Medianeras y abren diálogo sobre ciudad y salud mental

La película argentina de cine de Gustavo Taretto será el punto de partida para debatir sobre vivienda, planificación urbana y vínculos sociales.

Cine debate en el Microcine.

Por Sitio Andino Departamentales

El próximo martes 7 de octubre, desde las 19.00 horas, se presenta una edición especial del ciclo de cine debate. La propuesta consiste en la proyección de la película argentina Medianeras (2011), dirigida por Gustavo Taretto, seguida de un intercambio de ideas sobre la vida urbana, los modos de habitar la ciudad y su relación con la salud mental y la integración social. El objetivo de la propuesta es fomentar el diálogo interdisciplinario y la reflexión académica a partir de producciones cinematográficas de relevancia.

Esta actividad está organizada en el marco del Día Mundial del Hábitat, una fecha proclamada por la ONU que se celebra cada primer lunes de octubre. Este año la conmemoración busca promover el intercambio de estrategias de desarrollo urbano y territorial para ofrecer soluciones sostenibles frente al desplazamiento. Actualmente, cerca de la mitad de la población mundial vive en ciudades y se estima que para 2050 ese porcentaje alcanzará el 70%. En este contexto, se vuelve fundamental reflexionar sobre las ciudades, el derecho a la vivienda adecuada, la planificación urbana, el espacio público y su relación con la integración social y la vida cotidiana.

image

Cine debate en el Microcine Municipal

En esta ocasión, el ciclo de cine debate presenta una edición especial, la proyección de la película argentina Medianeras (2011). Este film narra la historia de un joven y una joven que viven en la misma cuadra de una zona densamente poblada de la Ciudad de Buenos Aires, pero que, a pesar de estar destinados a encontrarse, aún no lo han hecho. La película aborda temas como la soledad en la gran ciudad, la dependencia, el mundo virtual, la neurosis y la influencia de la arquitectura en la vida de las personas.

El Ciclo Debate de Arquitectura y Derecho es una iniciativa conjunta del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA (Municipalidad de Mendoza) y la Universidad de Mendoza, con la participación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Las funciones tienen lugar todos los martes a las 19:00 horas en el Microcine Municipal (9 de Julio 500, Ciudad de Mendoza).

