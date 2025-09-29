"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 29 de septiembre al 4 de octubre

Por Sitio Andino Departamentales 29 de septiembre de 2025 - 07:40
operativo del Gobierno de la provincia de Mendoza para distribuir la en garrafa subsidiada zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana del 29 de septiembre al 4 de octubre de 2025, el programa visitará los distintos departamentos.
La Primavera: Antonio Piera 335. A las 9.30. Kilómetro 8: Benjamín Argumedo y La Champas. A las 11. Kilómetro 11: Barrio Tupac. Severo del Castillo y Calle Pública s/n. A las 12.30. Kilómetro 11: Plaza Kilómetro 11. Bolívar y Tacuarí. A las 13.30.
General Alvear Alvear Oeste: Barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9. Ciudad: Barrio SOEMGA. Calle 5 y Pública. CIC. A las 10.45.
Maipú Luzuriaga: Barrio Renacer. Manzana: C. Casa: 4. A las 9.30. Gutiérrez: Barrio Cavagnaro. Calle Rosendo Silva 238. A las 10.30. Gutiérrez: Barrio Corazón de Jesús. Calle Río Diamante y Correa. Frente a escuela. El Bloque. A las 12.
Santa Rosa Villa Cabecera: Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 9. Villa Cabecera: La Costa. Frente a Barrio Los Gringos. A las 9.30. 12 de Octubre: Plaza Juan Pablo II. A las 10.
San Rafael La Llave: Escuela 1-138 “Saturnino de la Reta”. A las 9. Goudge: Paraje: Agüaditas. Escuela 1-442 “Colonizador Vicente López”. A las 11.30.
Tunuyán Las Pintadas: Centro de Salud 153 “Dr. Sergio M. Jara”. Calle Quintana s/n. A las 9.30. El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 10.30. Ciudad: Escuela 4-107 “Ejército Argentino”. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12. Martes 30
Guaymallén Colonia Segovia: Subdelegación Colonia Segovia. Carril a Lavalle y Buenos Vecinos. A las 9.30. Colonia Molina: Predio de Enrique. Miralles s/n. A las 11. Los Corralitos: Buenos Vecinos y Godoy Cruz. A las 12. Rodeo de la Cruz: Barrio Luz de Vida. Buenos Vecinos y Vías del Ferrocarril. A las 13.
Las Heras El Challao: Barrio Aeroparque. CEDRyS 4. Las Dalias y Gran Capitán. A las 9.30. El Challao: Barrio Sueños de María. Manzana: E. Casa: 33. A las 10.30. El Resguardo: Barrio Todos Unidos. Manzana: A. Casa: 21. A las 11.30.
Godoy Cruz Villa Marini: Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9. Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A la 10. Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 11. Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12. San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 13. Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 14.
San Rafael Las Paredes: Paraje: Capitán Montoya. Plaza. A las 9.
Luján Perdriel: Barrio Virgen de Lourdes. Frente a Cancha de Fútbol. A las 10. Perdriel: Arizu y Güemes. A las 11. Perdriel: Barrio 17 de Mayo. Intersección Calles Juan José del Valle y 20 de Junio. A las 11:30.
Junín La Colonia: Delegación Municipal. A las 10. La Colonia: Callejón Nueva Esperanza. A las 11.
Rivadavia El Mirador: Barrio Bermejo. A las 15. El Mirador: Barrio Cooperativa. A las 16. El Mirador: Localidad: Las Yegüitas. Escuela 1-530 “Agustina Bartucci de Greco”. A las 16.30.
Tupungato San José: Polideportivo San José / Corralón Municipal. A las 10.
La Paz Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9. Las Chacritas: Predio San Expedito. A las 11. Las Chacritas: Comunidad. A las 11.10. Miércoles 1 de octubre
Maipú Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 9.30. Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de Ruta Provincial 20. Pasando edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frente a Finca Chávez. A las 10.30. Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial 20 y Ruta Provincial 33 (calle Las Margaritas). Espacio Verde Sector Noroeste. A las 11.30.
San Martín Ciudad: Calle Tropero Sosa. Manzana: H. Casa: 8. A las 9.30. Ciudad: Calle 60 Granaderos. Cancha de Fútbol. A las 10.30. Ciudad: Barrio Ferrisi. Santa Fe 1078. A las 11.30. Ciudad: Barrio Perito Moreno. Plaza. A las 12.30.
Junín Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. A las 10. Ciudad: Callejón Martínez. A las 11.
Tunuyán Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30. Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10.30. Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.
Las Heras El Borbollón: CIC. El Borbollón. Casimiro Recuero y Buenos Vecinos. A las 9.30. El Resguardo: Barrio Yapeyú. CEDRyS 23. Anahualpi y Salta. A las 10.30. Panquehua: Barrio Güemes. Martín Güemes y Vicente López. A las 11.30.
Luján Ugarteche: Ruta Provincial 15. Calle Pública 10. Kilómetro 39. A las 9.30. Ugarteche: Ruta Provincial 16. Kilómetro 1. Lateral Sur y Calle La Estación. A las 11.
San Carlos Villa de San Carlos: Carril Casas Viejas y Cobos. A las 10. Villa de San Carlos: Loteo Moreno. A las 11. Villa de San Carlos: Paraje: Capiz. Barrio de Capiz. A las 12.
Guaymallén La Primavera: Ruta Provincial 20 y Callejón San Francisco. A las 9.30. Los Corralitos: Adrover 1152. A las 10.30. Colonia Segovia: Barrio Nebot. SUM. La Florida 9557. A las 11.30.
San Rafael Rama Caída: Centro de Jubilados. A las 9. Rama Caída: Club Rincón del Atuel. A las 12.30.
General Alvear Bowen. Barrio El Cerrito. Salón Comunitario. A las 9. Bowen: Los Campamentos. Centro de Salud. A las 10.45. Jueves 2
Guaymallén Colonia Segovia: Subdelegación Colonia Segovia. Carril a Lavalle y Buenos Vecinos. A las 9.30. Buena Nueva: Barrio Kilómetro 14. Callao y Palestina. A las 10.30. Buena Nueva: Plaza Marciano Cantero. Serú y Rosario Narváez. A las 11.30. Buena Nueva: Delegación Buena Nueva y Capilla del Rosario. Godoy Cruz 6156. A las 13.
Maipú Luzuriaga: Barrio Amas de Casa. Manzana: C. Casa: 7. Espacio Verde. A las 9.30. Ciudad: Barrio El Rosal II. Manzana: B. Casa: 3. A las 10.30.
Godoy Cruz Villa del Parque: Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 9. Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 10. San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 11. Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 12. Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 13.
Alta Montaña Uspallata: Comisaría 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10. Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11. Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11.30. Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios de IPV. A las 12. Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12.30. Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.
Junín Algarrobo Grande: Club Estrella de Algarrobo Grande. A las 10. Alto Verde: CIC. A las 11.
Luján Perdriel: Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9.30. Perdriel: Barrio Viña Costa Flores. Manzana: D. Casa: 9. A las 10.30. Perdriel: Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.
Rivadavia La Central: Escuela 1-549 “Eusebio Blanco”. A las 15. La Central: Mini Terminal. A las 15.30.
Tupungato Gualtallary: Plaza Divino Niño. A las 10.
Lavalle Jocolí: Barrio Santa Rita. A las 9. Jocolí: Barrio Cooperativa Jocolí. Espacio Verde. A las 9.20. Tres de Mayo: Barrio Unión y Esfuerzo. Plaza. A las 10.30.
San Rafael Las Malvinas: Paraje: El Escorial. Merendero Julia. A las 9. Las Malvinas: Escuela 4-198 “Francisco García”. A las 10.30. Las Malvinas: Paraje: El Escorial. A las 12.45. Viernes 3
Godoy Cruz Villa Marini: Centro Cultural, Social y Deportivo Club Facundo Quiroga. Avenida Ingeniero Cipolletti y Pablo Grousac. A las 9. Villa Marini: Escuela 2-023 “Dr. Ignacio Pirovano”. Barrio Sarmiento. Calle Chapadmalal. A las 9.30. Villa Marini: Barrio Sol y Sierra. SUM. A las 10.30. Villa del Parque: Barrio Barrancos 1. Calle Jamaica y Cuba. A las 11.
Las Heras El Borbollón: CEDRyS 12. Ruta 23 y Paso Hondo. A las 9.30. El Algarrobal: CAV. El Algarrobal. Paraguay y Paso Hondo. A las 10.30. El Algarrobal: SUM. La Esperanza. Juana Azurduy s/n. A las 11.30.
Rivadavia Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9. Ciudad: Barrio Caparroz. SUM. A las 10. Ciudad: Barrio SOEM. A las 11. Ciudad: Plazoleta Sargento Cabral. A las 12.
General Alvear Ciudad: Paraje: El Nevado. Centro de Salud. A las 9. Ciudad: Barrio Prensa. Manzana: H. Casa: 5. A las 10.45.
San Martín Chivilcoy: Calle Anzorena. Plaza. A las 9.30. Chivilcoy: Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 10.30. Montecaseros: Barrio Los Charabones. Escuela 1-522 “Jubal Pompilio Benavides”. A las 11.30.
Capital Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40. Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15. Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13. Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.
Malargüe Ciudad: Paraje: La Junta. SUM. A las 8. Ciudad: Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 9.
Lavalle Costa de Araujo: Centro de Jubilados Heriberto Devoto. A las 9. Costa de Araujo: Plaza Barrio Cuyum. A las 9.30. Costa de Araujo: Calle Eva Perón y Circunvalación. A las 10. Costa de Araujo: Calle Garibaldi frente a Corralón Municipal. A las 10.30.
Maipú El Pedregal: Barrio 25 de Mayo y Barrio 23 de Agosto. La Variante. A las 9.30. El Pedregal: Barrio 25 de Julio. Calle 4 y Cancha de Fútbol. A las 11.45. El Pedregal: Barrios: Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de Fútbol. Calle Necochea. A las 12.30. Sábado 4
Junín Philipps: Delegación Municipal. A las 10. Philipps: Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.
Rivadavia Santa María de Oro: CIC. A las 9. Ciudad: Barrio Brandsen. A las 10. Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 10:30. Ciudad: Barrio Villa Elvira. A las 11.
Las Heras El Borbollón: SUM. “Barrio Capitán Gutiérrez”. Paso Hondo 3200. A las 9. El Algarrobal: Feria de “El Algarrobal”. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.
Tunuyán Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30. Ciudad: Escuela “Adventista”. Calle Los Ceibos 1050. A las 10.30. Ciudad: Escuela 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.
Recorrido 1 Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11.15. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40. Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.
Recorrido 2 Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9. Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10. Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11. Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.
