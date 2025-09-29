29 de septiembre de 2025
{}
"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 29 de septiembre al 4 de octubre

Conocé cómo acceder a la garrafa subsidiada en la provincia de Mendoza hasta el 4 de octubre. Los puntos de distribución y requisitos del beneficio social.

El programa La garrafa en tu Barrio sigue llegando a los departamentos de Menodoza.

Por Sitio Andino Departamentales

El operativo del Gobierno de la provincia de Mendoza para distribuir la garrafa subsidiada en zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana del 29 de septiembre al 4 de octubre de 2025, el programa visitará los distintos departamentos.

Precios de la garrafa de 10 kg

  • $9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.
  • $8.900 en Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.
  • $7.900 en Lavalle y Las Heras.
  • $9.500 en Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
  • $9.000 en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
  • $9.000 en Malargüe.
  • $10.000 en General Alvear y San Rafael.
Qué documentación se debe presentar

  • Envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
  • Jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
  • Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD), y si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI del autorizado.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 29 de septiembre al 4 de octubre

Lunes 29

Guaymallén

  • La Primavera: Antonio Piera 335. A las 9.30.
  • Kilómetro 8: Benjamín Argumedo y La Champas. A las 11.
  • Kilómetro 11: Barrio Tupac. Severo del Castillo y Calle Pública s/n. A las 12.30.
  • Kilómetro 11: Plaza Kilómetro 11. Bolívar y Tacuarí. A las 13.30.

General Alvear

  • Alvear Oeste: Barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9.
  • Ciudad: Barrio SOEMGA. Calle 5 y Pública. CIC. A las 10.45.

Maipú

  • Luzuriaga: Barrio Renacer. Manzana: C. Casa: 4. A las 9.30.
  • Gutiérrez: Barrio Cavagnaro. Calle Rosendo Silva 238. A las 10.30.
  • Gutiérrez: Barrio Corazón de Jesús. Calle Río Diamante y Correa. Frente a escuela. El Bloque. A las 12.

Santa Rosa

  • Villa Cabecera: Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 9.
  • Villa Cabecera: La Costa. Frente a Barrio Los Gringos. A las 9.30.
  • 12 de Octubre: Plaza Juan Pablo II. A las 10.

San Rafael

  • La Llave: Escuela 1-138 “Saturnino de la Reta”. A las 9.
  • Goudge: Paraje: Agüaditas. Escuela 1-442 “Colonizador Vicente López”. A las 11.30.

Tunuyán

  • Las Pintadas: Centro de Salud 153 “Dr. Sergio M. Jara”. Calle Quintana s/n. A las 9.30.
  • El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 10.30.
  • Ciudad: Escuela 4-107 “Ejército Argentino”. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.

Martes 30

Guaymallén

  • Colonia Segovia: Subdelegación Colonia Segovia. Carril a Lavalle y Buenos Vecinos. A las 9.30.
  • Colonia Molina: Predio de Enrique. Miralles s/n. A las 11.
  • Los Corralitos: Buenos Vecinos y Godoy Cruz. A las 12.
  • Rodeo de la Cruz: Barrio Luz de Vida. Buenos Vecinos y Vías del Ferrocarril. A las 13.

Las Heras

  • El Challao: Barrio Aeroparque. CEDRyS 4. Las Dalias y Gran Capitán. A las 9.30.
  • El Challao: Barrio Sueños de María. Manzana: E. Casa: 33. A las 10.30.
  • El Resguardo: Barrio Todos Unidos. Manzana: A. Casa: 21. A las 11.30.

Godoy Cruz

  • Villa Marini: Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.
  • Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A la 10.
  • Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 11.
  • Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.
  • San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 13.
  • Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 14.

San Rafael

  • Las Paredes: Paraje: Capitán Montoya. Plaza. A las 9.

Luján

  • Perdriel: Barrio Virgen de Lourdes. Frente a Cancha de Fútbol. A las 10.
  • Perdriel: Arizu y Güemes. A las 11.
  • Perdriel: Barrio 17 de Mayo. Intersección Calles Juan José del Valle y 20 de Junio. A las 11:30.

Junín

  • La Colonia: Delegación Municipal. A las 10.
  • La Colonia: Callejón Nueva Esperanza. A las 11.

Rivadavia

  • El Mirador: Barrio Bermejo. A las 15.
  • El Mirador: Barrio Cooperativa. A las 16.
  • El Mirador: Localidad: Las Yegüitas. Escuela 1-530 “Agustina Bartucci de Greco”. A las 16.30.

Tupungato

  • San José: Polideportivo San José / Corralón Municipal. A las 10.

La Paz

  • Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9.
  • Las Chacritas: Predio San Expedito. A las 11.
  • Las Chacritas: Comunidad. A las 11.10.

Miércoles 1 de octubre

Maipú

  • Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 9.30.
  • Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de Ruta Provincial 20. Pasando edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frente a Finca Chávez. A las 10.30.
  • Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial 20 y Ruta Provincial 33 (calle Las Margaritas). Espacio Verde Sector Noroeste. A las 11.30.

San Martín

  • Ciudad: Calle Tropero Sosa. Manzana: H. Casa: 8. A las 9.30.
  • Ciudad: Calle 60 Granaderos. Cancha de Fútbol. A las 10.30.
  • Ciudad: Barrio Ferrisi. Santa Fe 1078. A las 11.30.
  • Ciudad: Barrio Perito Moreno. Plaza. A las 12.30.

Junín

  • Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. A las 10.
  • Ciudad: Callejón Martínez. A las 11.

Tunuyán

  • Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.
  • Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10.30.
  • Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.

Las Heras

  • El Borbollón: CIC. El Borbollón. Casimiro Recuero y Buenos Vecinos. A las 9.30.
  • El Resguardo: Barrio Yapeyú. CEDRyS 23. Anahualpi y Salta. A las 10.30.
  • Panquehua: Barrio Güemes. Martín Güemes y Vicente López. A las 11.30.

Luján

  • Ugarteche: Ruta Provincial 15. Calle Pública 10. Kilómetro 39. A las 9.30.
  • Ugarteche: Ruta Provincial 16. Kilómetro 1. Lateral Sur y Calle La Estación. A las 11.

San Carlos

  • Villa de San Carlos: Carril Casas Viejas y Cobos. A las 10.
  • Villa de San Carlos: Loteo Moreno. A las 11.
  • Villa de San Carlos: Paraje: Capiz. Barrio de Capiz. A las 12.

Guaymallén

  • La Primavera: Ruta Provincial 20 y Callejón San Francisco. A las 9.30.
  • Los Corralitos: Adrover 1152. A las 10.30.
  • Colonia Segovia: Barrio Nebot. SUM. La Florida 9557. A las 11.30.

San Rafael

  • Rama Caída: Centro de Jubilados. A las 9.
  • Rama Caída: Club Rincón del Atuel. A las 12.30.

General Alvear

  • Bowen. Barrio El Cerrito. Salón Comunitario. A las 9.
  • Bowen: Los Campamentos. Centro de Salud. A las 10.45.

Jueves 2

Guaymallén

  • Colonia Segovia: Subdelegación Colonia Segovia. Carril a Lavalle y Buenos Vecinos. A las 9.30.
  • Buena Nueva: Barrio Kilómetro 14. Callao y Palestina. A las 10.30.
  • Buena Nueva: Plaza Marciano Cantero. Serú y Rosario Narváez. A las 11.30.
  • Buena Nueva: Delegación Buena Nueva y Capilla del Rosario. Godoy Cruz 6156. A las 13.

Maipú

  • Luzuriaga: Barrio Amas de Casa. Manzana: C. Casa: 7. Espacio Verde. A las 9.30.
  • Ciudad: Barrio El Rosal II. Manzana: B. Casa: 3. A las 10.30.

Godoy Cruz

  • Villa del Parque: Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 9.
  • Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 10.
  • San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.
  • Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 12.
  • Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 13.

Las Heras

Alta Montaña

  • Uspallata: Comisaría 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.
  • Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.
  • Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11.30.
  • Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios de IPV. A las 12.
  • Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12.30.
  • Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.

Junín

  • Algarrobo Grande: Club Estrella de Algarrobo Grande. A las 10.
  • Alto Verde: CIC. A las 11.

Luján

  • Perdriel: Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9.30.
  • Perdriel: Barrio Viña Costa Flores. Manzana: D. Casa: 9. A las 10.30.
  • Perdriel: Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.

Rivadavia

  • La Central: Escuela 1-549 “Eusebio Blanco”. A las 15.
  • La Central: Mini Terminal. A las 15.30.

Tupungato

  • Gualtallary: Plaza Divino Niño. A las 10.

Lavalle

  • Jocolí: Barrio Santa Rita. A las 9.
  • Jocolí: Barrio Cooperativa Jocolí. Espacio Verde. A las 9.20.
  • Tres de Mayo: Barrio Unión y Esfuerzo. Plaza. A las 10.30.

San Rafael

  • Las Malvinas: Paraje: El Escorial. Merendero Julia. A las 9.
  • Las Malvinas: Escuela 4-198 “Francisco García”. A las 10.30.
  • Las Malvinas: Paraje: El Escorial. A las 12.45.

Viernes 3

Godoy Cruz

  • Villa Marini: Centro Cultural, Social y Deportivo Club Facundo Quiroga. Avenida Ingeniero Cipolletti y Pablo Grousac. A las 9.
  • Villa Marini: Escuela 2-023 “Dr. Ignacio Pirovano”. Barrio Sarmiento. Calle Chapadmalal. A las 9.30.
  • Villa Marini: Barrio Sol y Sierra. SUM. A las 10.30.
  • Villa del Parque: Barrio Barrancos 1. Calle Jamaica y Cuba. A las 11.

Las Heras

  • El Borbollón: CEDRyS 12. Ruta 23 y Paso Hondo. A las 9.30.
  • El Algarrobal: CAV. El Algarrobal. Paraguay y Paso Hondo. A las 10.30.
  • El Algarrobal: SUM. La Esperanza. Juana Azurduy s/n. A las 11.30.

Rivadavia

  • Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.
  • Ciudad: Barrio Caparroz. SUM. A las 10.
  • Ciudad: Barrio SOEM. A las 11.
  • Ciudad: Plazoleta Sargento Cabral. A las 12.

General Alvear

  • Ciudad: Paraje: El Nevado. Centro de Salud. A las 9.
  • Ciudad: Barrio Prensa. Manzana: H. Casa: 5. A las 10.45.

San Martín

  • Chivilcoy: Calle Anzorena. Plaza. A las 9.30.
  • Chivilcoy: Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 10.30.
  • Montecaseros: Barrio Los Charabones. Escuela 1-522 “Jubal Pompilio Benavides”. A las 11.30.

Capital

  • Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.
  • Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.
  • Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

Malargüe

  • Ciudad: Paraje: La Junta. SUM. A las 8.
  • Ciudad: Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 9.

Lavalle

  • Costa de Araujo: Centro de Jubilados Heriberto Devoto. A las 9.
  • Costa de Araujo: Plaza Barrio Cuyum. A las 9.30.
  • Costa de Araujo: Calle Eva Perón y Circunvalación. A las 10.
  • Costa de Araujo: Calle Garibaldi frente a Corralón Municipal. A las 10.30.

Maipú

  • El Pedregal: Barrio 25 de Mayo y Barrio 23 de Agosto. La Variante. A las 9.30.
  • El Pedregal: Barrio 25 de Julio. Calle 4 y Cancha de Fútbol. A las 11.45.
  • El Pedregal: Barrios: Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de Fútbol. Calle Necochea. A las 12.30.

Sábado 4

Junín

  • Philipps: Delegación Municipal. A las 10.
  • Philipps: Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.

Rivadavia

  • Santa María de Oro: CIC. A las 9.
  • Ciudad: Barrio Brandsen. A las 10.
  • Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 10:30.
  • Ciudad: Barrio Villa Elvira. A las 11.

Las Heras

  • El Borbollón: SUM. “Barrio Capitán Gutiérrez”. Paso Hondo 3200. A las 9.
  • El Algarrobal: Feria de “El Algarrobal”. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.

Tunuyán

  • Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30.
  • Ciudad: Escuela “Adventista”. Calle Los Ceibos 1050. A las 10.30.
  • Ciudad: Escuela 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.

Capital

Recorrido 1

  • Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11.15.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.
  • Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2

  • Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.
  • Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10.
  • Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.
  • Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.

Con esta iniciativa, el gobierno de la provincia de Mendoza garantiza el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

