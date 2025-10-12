12 de octubre de 2025
Sitio Andino
Minería responsable

Ulpiano Suarez y Jimena Latorre supervisaron los preparativos de Argentina Mining en Mendoza

El intendente Ulpiano Suarez y la ministra Jimena Latorre recorrieron la Nave Cultural, donde se desarrollará el encuentro internacional sobre minería.

Desarrollo de la minería en Mendoza.

Desarrollo de la minería en Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

El intendente de la Municipalidad de Mendoza, Ulpiano Suarez, se reunió con la ministra de Energía y Ambiente de la provincia, Jimena Latorre, y con Jerónimo Shantal, director de Minería de Mendoza, en la Nave Cultural. Allí, recorrieron las instalaciones que, del 29 al 31 de octubre, serán sede de la próxima edición de Argentina Mining, el encuentro internacional más importante del sector minero que regresa a la provincia luego de 17 años.

Durante la visita, el jefe comunal destacó la relevancia que tiene el evento para la provincia y para la capital mendocina como anfitriona. “La minería es uno de los grandes temas del futuro de Mendoza. Por eso, Argentina Mining es una gran oportunidad para encontrarnos, escucharnos, informarnos y compartir ideas. Los esperamos los días 29, 30 y 31 de octubre, aquí, en el complejo de Las Naves de la Ciudad de Mendoza”, afirmó el intendente.

image

Un hito para el desarrollo de la minería en la provincia

Por su parte, la ministra Latorre subrayó la importancia de esta edición. “Invitamos a todos los mendocinos, empresarios, estudiantes y a la comunidad en general a vivir esta Argentina Mining”, sostuvo. La funcionaria remarcó que se trata de un hito para el desarrollo minero provincial, no sólo por el impacto económico que generará en rubros como hotelería, gastronomía y turismo de congresos, sino también por la oportunidad de formar capital humano vinculado a la industria.

Argentina Mining, que se lleva a cabo desde 1996, es considerado el evento premium de la minería argentina y reúne a empresas, inversores, universidades y especialistas de todo el país y de la región. En esta ocasión, su regreso a Mendoza marca un punto de inflexión para el desarrollo del sector, en un marco que busca consolidar una minería sustentable y dentro de los parámetros legales vigentes.

Con esta edición, la Ciudad de Mendoza fortalece su posicionamiento como punto de referencia para el debate sobre el futuro productivo de la provincia y del país.

