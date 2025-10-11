11 de octubre de 2025
Sitio Andino
Gestión con impacto directo

El intendente Ulpiano Suarez supervisó obras que transforman el día a día de los vecinos

Ulpiano Suarez recorrió intervenciones en salud animal, educación inicial, veredas accesibles y proyectos que impulsan el turismo y la economía local.

Con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana, optimizar servicios y garantizar espacios públicos más seguros y accesibles, el municipio continúa ejecutando obras en diversos sectores de la capital. Ulpiano Suarez realizó una recorrida por esas intervenciones que se desarrollan simultáneamente en distintos sitio: visitó el Centro Veterinario de La Favorita, también se presentó en el jardín maternal Mimitos y en el desarrollo inmobiliario Civit Avenue, estuvo en las obras que se ejecutan en el Instituto Nadino y en trabajos de construcción de rampas en la Tercera y Sexta Sección.

image

El recorrido de Ulpiano Suarez por las obras en la Ciudad

En primer término, supervisó las obras de refacción en el Centro Veterinario, ubicado en el barrio La Favorita, que permitirá fortalecer la atención y el bienestar animal a través de un servicio más funcional. Entre las labores que allí se están realizando, se destacan trabajos de impermeabilización, colocación de cielorraso, mantenimiento de muros, zócalos y contrapisos, pintura general interior y exterior, intervención con tres aberturas de emergencia, construcción de rampas para personas con discapacidad, mantenimiento eléctrico y sanitario.

“El Centro Veterinario está ubicado es un punto estratégico. Se pensó justamente por el crecimiento poblacional que ha tenido la Ciudad hacia el oeste y porque también coincide con un aumento exponencial de animales domésticos, perros y gatos, muchos de ellos considerados comunitarios o callejeros. La idea es que la población que actualmente vive en esta zona haga uso de este servicio, porque necesitamos que haya responsabilidad en tenencia. Queremos que se realicen castraciones, vacunación antirrábica, desparasitaciones y todo lo que implica proteger la salud integral de los animales, que también son parte de la comunidad”, manifestó Patricia Aldunate, directora de Salud.

image

Posteriormente, el intendente visitó el jardín maternal Mimitos, situado en el barrio Flores, donde grafiteros que fueron encontrados responsables de vandalizar la vía publica, para evitar ser sancionados, están pintando tanto los muros internos como los externos, poniendo en valor este espacio tan importante para el municipio.

La recorrida continuó por uno de los numerosos desarrollos inmobiliarios que se están ejecutando en la Ciudad, impulsados por la confianza del sector privado en el crecimiento y la proyección de la capital mendocina. En esta oportunidad, el intendente visitó Civit Avenue, un edificio ubicado sobre calle Emilio Civit que contará con 92 unidades habitacionales y locales comerciales. La obra, a cargo de BLD Developers, representa una fuerte apuesta al turismo y a la economía local, ya que las unidades estarán destinadas al formato de alquiler temporario, similar al modelo de Airbnb.

Luego, Ulpiano Suarez llegó al Instituto Nadino, ubicado en Joaquín V. González y Granaderos, donde fue recibido por los directivos de la institución. En la visita estuvo acompañado por la secretaria de Ambiente y Desarrollo Urbano, Eva González, y el secretario de Gobierno, Pablo Espina.

image

El municipio lleva adelante trabajos de reparación y obras complementarias destinadas a mejorar el estado y la funcionalidad de las veredas. Estas intervenciones se enmarcan en el Plan Mejores Veredas, que impulsa la Ciudad de Mendoza en conjunto con el Fondo Educativo de la Dirección General de Escuelas. El programa contempla tareas de reparación, mantenimiento y adecuación de veredas en edificios escolares y dependencias municipales, priorizando aquellos sectores con alto tránsito peatonal.

Las labores comprenden reacondicionamiento de las fachadas, mejoramiento de revoques, pintura en muros y carpinterías. La obra contempla el arreglo de 561m2 de piso granítico gris y tiene una inversión aproximada de $81.609.838,96.

Finalmente, el intendente recorrió la construcción de rampas de accesibilidad, que se están ejecutando en las esquinas de Rioja y Córdoba, en la Tercera Sección, y en Jorge A. Calle y Granaderos, en la Sexta Sección. Estas obras tienen como finalidad mejorar la transitabilidad peatonal y garantizar condiciones de accesibilidad seguras y adecuadas para todas las personas.

