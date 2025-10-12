Estudiantes de Tunuyán van a aprender a manejar su plata como expertos

Por Sitio Andino Departamentales







El próximo miércoles 15 de octubre, a partir de las 09 horas en el Auditorio Municipal de Tunuyán, se realizará una charla denominada “ Educación Financiera para tu presente y futuro. La misma está organizada por la Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, junto a representantes del Banco Nación, BBVA Francés y Banco Supervielle.

La capacitación está destinada a alumnos de 4to, 5to y 6to año de secundaria. Las temáticas que se abordarán son: cómo ganar dinero con las promociones, qué se puede comprar en cuotas, uso de billeteras virtuales, presupuesto personal, fraudes y estafas, como evitarlas e Inversiones y sustentabilidad.

Influencer de Tunuyán cerrará la capacitación El cierre de la jornada estará a cargo de Florencia Dibatista, destacada influencer tunuyanina que se abre camino en las redes sociales con su seudónimo “Flor de Bodega”. Ofrecerá un relato en primera persona sobre el camino que recorrió y sigue transitando como joven emprendedora.

La iniciativa busca brindar herramientas que les permitan desenvolverse con mayor seguridad en su vida académica, laboral y cotidiana. “Queremos que los chicos tengan información clara y confiable, que sepan cómo prevenir estafas digitales y puedan administrar mejor sus recursos”, señalaron desde las entidades bancarias.

Desde el municipio se destaca la importancia de fortalecer el trabajo conjunto con entidades financieras. La articulación permitirá ampliar el alcance de la propuesta y acercar oportunidades a los jóvenes de todo el departamento.

