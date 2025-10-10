10 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Seguridad y trabajo

Tunuyán fortalece la formación técnica con el Primer Encuentro de Electricistas

Más de un centenar de participantes tomaron la capacitación en Tunuyán, en normas de seguridad, canalización y reglamentación eléctrica

Capacitación en Tunuyán.

Capacitación en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

Se desarrolló en el Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso el Primer Encuentro de Electricistas, una capacitación gratuita organizada por el Municipio de Tunuyán en articulación con la empresa La Industrial. La jornada estuvo destinada a especialistas en instalaciones eléctricas, instaladores y personas interesadas en el oficio.

La iniciativa surgió del acuerdo firmado entre el área de Desarrollo Económico y La Industrial, con el objetivo de fortalecer las prácticas seguras tanto en entornos domiciliarios como laborales. A lo largo del encuentro se abordaron temas como seguridad eléctrica, canalización, normas IRAM, reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina, uso de productos certificados y el Sistema Integral para Instalaciones Eléctricas Seguras.

Lee además
Talleres municipales en Tunuyán.
Cultura y oficios

Vecinos de Tunuyán presentan sus trabajos en el "Encuentro de Colores"
Pulso de Valle muralistas en Tunuyán. video
Arte en movimiento

Tunuyán vive "Pulso del Valle", el encuentro que reúne a muralistas de varias provincias
image

Más de un centenar de participantes en la capacitación llevada a cabo en Tunuyán

La convocatoria superó ampliamente las expectativas: más de 110 personas participaron, demostrando el compromiso de la comunidad con la formación continua y la actualización profesional. Este encuentro forma parte de una línea de trabajo que busca brindar técnicas actualizadas y fomentar el desarrollo del rubro.

El propietario de La Industrial destacó que “esta capacitación tiene como objetivo generar conocimientos sobre nuevos materiales que hacen a la seguridad, tanto en las instalaciones como en lo humano. Esto traerá progreso, ya que mientras mejor trabajen los electricistas, más trabajo van a tener”. Además, agradeció al intendente Emir Andraos por la predisposición para generar este tipo de encuentros.

image

También participó el profesor Carlos Cechi, del CCT 6-016 Rosario Puebla de Godoy, quien asistió junto a sus alumnos y expresó: “La verdad que fue excelente esta capacitación y muy importante, porque más allá de la tecnología y los materiales nuevos que se están implementando, tenemos que ver la seguridad de nuestros ciudadanos para que podamos asegurarles calidad en el uso de los productos. Felicito a la Municipalidad por esta convocatoria y esperamos que sea la primera de muchas más”.

Desde el Municipio se promueven espacios de formación que contribuyen al desarrollo profesional, al cuidado comunitario y a la mejora de las condiciones laborales en Tunuyán.

Temas
Seguí leyendo

Accidente vial en Tunuyán: conducía ebrio y chocó de frente contra un árbol

Fede Cyrulnik presenta "Evolushon", su nueva comedia unipersonal en Godoy Cruz

Trágica muerte de un joven de 19 años en Tunuyán

Tunuyán: un ciclista fue atropellado y terminó con una fractura expuesta

Guía completa para visitar el Manzano Histórico, un rincón de la historia argentina

Tunuyán recibe el Festival VaPoesía Argentina con actividades abiertas a la comunidad

Niños y familias de Tunuyán celebraron la apertura del nuevo Jardín Cerecitas

Nuevo operativo de la Policía de Mendoza en Tunuyán: mirá las fotos

LO QUE SE LEE AHORA
La Municipalidad de Mendoza y sus talleres en sus espacios de coworkings.
Formación y colaboración

La Municipalidad de Mendoza presenta una agenda de talleres en sus espacios de coworking

Las Más Leídas

Un radical sorteó la visita presidencial e hizo la suya. De quién se trata.
Ni se apareció

El dirigente de Cambia Mendoza que "esquivó" a Milei y armó agenda paralela

Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la fuga de Cornejo y los influencers que se sumaron
Las imágenes y videos

Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la "fuga" de Cornejo y los influencers que se sumaron

Manifestantes expresaron su repudio ante la visita de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza
Voces en contra

Manifestantes expresaron su repudio ante la visita de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza

El presidente recorrió el microcentro mendocino
Fotos y videos

Megáfono en mano, Milei llamó a "no aflojar" a la multitud que lo acompañó en la Peatonal

Vuelve el Zonda a Mendoza este viernes.
Pronóstico

Rige una alerta amarilla por Zonda en Mendoza este viernes: a qué zonas afectará

Te Puede Interesar

Fin de semana largo: ¿Son más baratos los alquileres temporarios en Mendoza o Chile?
Precios

Fin de semana largo: ¿Son más baratos los alquileres temporarios en Mendoza o Chile?

Por Sofía Pons
Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la fuga de Cornejo y los influencers que se sumaron
Las imágenes y videos

Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la "fuga" de Cornejo y los influencers que se sumaron

Por Luis Calizaya
Vuelve el Zonda a Mendoza este viernes.
Pronóstico

Rige una alerta amarilla por Zonda en Mendoza este viernes: a qué zonas afectará

Por Sitio Andino Sociedad