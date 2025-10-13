13 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 13 de octubre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 13 de octubre.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 13 de octubre.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este lunes 13 de octubre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Lee además
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 9 de octubre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 9 de octubre
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 8 de octubre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 8 de octubre

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Ciudad

  • – Entre calles Los Laureles, Campanario, Padre Llorens, Gran Capitán y Cerro Cristo Redentor. De 9.15 a 13.15 h.

Las Heras

  • – En calle Juan Domingo Perón, entre República Del Perú y Juan José Valle. De 8.30 a 10.30 h.

  • – En calle La Ripiera y áreas adyacentes; Capdeville. De 9.00 a 11.00 h.

Guaymallén

  • – Entre calles 25 de Mayo, Cañadita Alegre, Juan Godoy y Mármol. Y entre calles Juan Godoy, Paso de los Andes, Lamadrid y Mármol; Las Cañas. De 8.45 a 14.45 h.

  • – En Adolfo Calle entre Guayaquil y Miller y zonas aledañas; Las Cañas. De 8.45 a 14.45 h.

Luján de Cuyo

  • – En calle Brandsen, hacia el oeste de Ruta Provincial N°15. En el Camping Sindicato Televisión y zonas aledañas; Perdriel. De 9.00 a 11.15 h.

  • – En la intersección de Ruta Nacional N°40 y calle del km48; Anchoris. De 11.30 a 14.00 h.

  • – En la intersección de calles El Remanso y Buenos Vecinos y zonas aledañas; Anchoris. De 9.15 a 11.15 h.

Embed

Tunuyán

  • – Entre calles Bascuñan, Quintana, Fuerte Las Rosas y Ruta Tabanera y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles La Argentina, Santa Fe, Guisasola y Santa Cruz y áreas adyacentes, afecta al barrio Villa Tunuyán. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

  • – En calle Los Indios, hacia el oeste de San Martin y zonas aledañas; El Cepillo. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael

  • – En calle La Vilina, entre callejón Mora y Ruta Nacional N°143; Rama Caída. De 8.45 a 12.45 h.

  • – Entre calles Ejército de Los Andes, Callejón Agrario, Gutiérrez y La Bodega y zonas aledañas; Rama Caída. De 15.00 a 19.00 h.

  • – Entre calles El Vencedor, Los Inquilinos, El Moro y Ruta Nacional N°144 y áreas adyacentes; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

consumo energía eléctrica, tarifa de luz
Edemsa brindó una serie de recomendaciones ante los cortes de luz.

Edemsa brindó una serie de recomendaciones ante los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 7 de octubre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 6 de octubre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 3 de octubre

OSEP se moderniza: habilitó la Teleconsulta médica en toda la provincia de Mendoza

13 de octubre: a 15 años del rescate de los 33 mineros chilenos

13 de octubre: por qué se recuerda el Día Mundial de la Trombosis

¿Por qué se celebra el Día del Psicólogo en Argentina el 13 de octubre?

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 13 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3312 del domingo 12 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3312 del domingo 12 de octubre

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre

Brinco
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1323 del domingo 12 de octubre

San Rafael: el hombre falleció cuando el auto en el que viajaba chocó contra un poste
Tragedia

Fatal accidente en San Rafael: murió un hombre oriundo de Tucumán y hay varios heridos

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3312 del domingo 12 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3312 del domingo 12 de octubre

El niño fue encontrado sano y salvo en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos
Su padre está detenido

Hallaron con vida al niño de 5 años que desapareció tras el doble femicidio en Córdoba

Te Puede Interesar

Presupuesto 2026: la oposición ya analiza el proyecto y surgen críticas al pedido de roll-over del Gobierno.
Legislatura

Presupuesto 2026: la oposición ya analiza el proyecto y surgen críticas al pedido de "roll-over" del Gobierno

Por Florencia Martinez del Rio
El vuelco ocurrió en San Luis, este domingo por la tarde. Foto: Gentileza Diario de la Replública. 
volvían de la final

San Luis: trágica muerte de un hincha de Gimnasia y su sobrina de 2 meses

Por Sitio Andino Policiales
OSEP se moderniza: habilitó la Teleconsulta médica en toda la provincia de Mendoza.
Avance médico

OSEP se moderniza: habilitó la Teleconsulta médica en toda la provincia de Mendoza

Por Natalia Mantineo