Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 13 de octubre.

Durante la mañana y tarde de este lunes 13 de octubre , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

– Entre calles La Argentina, Santa Fe, Guisasola y Santa Cruz y áreas adyacentes, afecta al barrio Villa Tunuyán. De 14.30 a 18.30 h.

– Entre calles Bascuñan, Quintana, Fuerte Las Rosas y Ruta Tabanera y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

⚠️ Mantenimiento Programado #EDEMSA Lunes 13 de Octubre Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2025 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/GRHEzXgtKC

– En la intersección de calles El Remanso y Buenos Vecinos y zonas aledañas; Anchoris. De 9.15 a 11.15 h.

– En la intersección de Ruta Nacional N°40 y calle del km48; Anchoris. De 11.30 a 14.00 h.

– En calle Brandsen, hacia el oeste de Ruta Provincial N°15. En el Camping Sindicato Televisión y zonas aledañas; Perdriel. De 9.00 a 11.15 h.

– En Adolfo Calle entre Guayaquil y Miller y zonas aledañas; Las Cañas. De 8.45 a 14.45 h.

– Entre calles 25 de Mayo, Cañadita Alegre, Juan Godoy y Mármol. Y entre calles Juan Godoy, Paso de los Andes, Lamadrid y Mármol; Las Cañas. De 8.45 a 14.45 h.

– En calle La Ripiera y áreas adyacentes; Capdeville. De 9.00 a 11.00 h.

– En calle Juan Domingo Perón, entre República Del Perú y Juan José Valle. De 8.30 a 10.30 h.

– Entre calles Los Laureles, Campanario, Padre Llorens, Gran Capitán y Cerro Cristo Redentor. De 9.15 a 13.15 h.

– Entre calles El Vencedor, Los Inquilinos, El Moro y Ruta Nacional N°144 y áreas adyacentes; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.

– Entre calles Ejército de Los Andes, Callejón Agrario, Gutiérrez y La Bodega y zonas aledañas; Rama Caída. De 15.00 a 19.00 h.

– En calle La Vilina, entre callejón Mora y Ruta Nacional N°143; Rama Caída. De 8.45 a 12.45 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

consumo energía eléctrica, tarifa de luz Edemsa brindó una serie de recomendaciones ante los cortes de luz. Foto: Cristian Lozano

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.