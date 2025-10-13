13 de octubre de 2025
{}
¿Por qué se celebra el Día del Psicólogo en Argentina el 13 de octubre?

Cada 13 de agosto, en Argentina se recuerda el Día del Psicólogo. Conocé el origen y significado de la fecha en la nota.

Cada 13 de octubre, en Argentina se celebra el Día del Psicólogo, una fecha destinada a reconocer la labor de quienes promueven el cuidado de la salud mental y emocional desde diversas áreas. Además, busca contribuir a la desmitificación y eliminación de prejuicios en torno al apoyo psicológico.

13 de octubre: por qué se conmemora el Día del Psicólogo en Argentina

Más allá de su carácter reflexivo y festivo, esta efeméride tiene su origen en un hecho histórico que marcó a la profesión en el país. En 1974, la Confederación de Psicólogos de la República Argentina (CoPRA) -antecesora de la actual FePRA- convocó al Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología, realizado en la ciudad de Córdoba del 11 al 13 de octubre.

1° Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología
Día del Psicólogo en Argentina, en conmemoración al 1° Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología (1974).

Día del Psicólogo en Argentina, en conmemoración al 1° Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología (1974).

Aquel encuentro permitió debatir sobre los derechos profesionales y avanzar en la construcción de una identidad colectiva dentro del ámbito de la psicología. Participaron miles de profesionales y estudiantes de todo el país, unidos por la defensa y el fortalecimiento de la disciplina.

¿Qué es la psicología y cuál es su origen?

Aunque existen antecedentes teóricos anteriores, los especialistas coinciden en que la psicología moderna tuvo su origen en Alemania, en 1879, cuando el fisiólogo Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio dedicado al estudio experimental de los procesos mentales. Su trabajo sentó las bases de la psicología como una ciencia independiente, orientada a comprender el comportamiento humano más allá de lo físico.

En la actualidad, la psicología se reconoce como una ciencia, disciplina académica y profesión dedicada al estudio de la conducta y los procesos mentales, tanto de los individuos como de los grupos humanos, en diversas situaciones. Su campo de análisis abarca todos los aspectos de la experiencia humana.

Fuente: CoPRA

