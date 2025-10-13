13 de octubre de 2025
El teatro Gabriela Mistral vibró con más de 80 bateristas mendocinos

El evento en el teatro Gabriela Mistral reunió a músicos de todas las edades y niveles, promoviendo la batería como un espacio de amor por la música.

El teatro Gabriela Mistral se colmó de bateristas.

Por Sitio Andino Departamentales

La versión mendocina de Baterías a la Plaza fue un verdadero éxito. El evento de baterista, impulsado por Sergio Masciotra y Jorge Araujo, reunió a más de 80 bateristas en el teatro Gabriela Mistral, donde tocaron en simultáneo junto a cinco grandes exponentes del instrumento: Gustavo Melli, Daniel Ávila, Didier Turello, Masciotra y Araujo.

La propuesta, de carácter inclusivo y participativo, busca reunir bateristas de todas las edades y niveles en una experiencia colectiva que promueve la música y la batería como espacio de encuentro y aprendizaje.

“El objetivo es juntarnos, porque la batería es un instrumento de acompañamiento, entonces de alguna manera, para acompañar tenés que escuchar y eso es lo que propone este evento, sentarse a tocar música uno al lado del otro, hombro con hombro”, señaló Jorge Araujo, ex baterista de Divididos.

image

Lleno total en el teatro Gabriela Mistral

El espectáculo comenzó con una presentación conjunta de Araujo y Masciotra (quien ha compartido escenarios con Charly García, entre otros artistas), a la que luego se sumaron Daniel Ávila, Didier Turello y Gustavo Melli, ovacionado cuando salió al escenario por el público que llenó el Gabriela Mistral.

“Estoy muy contento, muy feliz de ver la respuesta que ha tenido la gente, la convocatoria, el amor que hay por la batería, por los tambores, cómo ha respondido la escena baterística de Mendoza y cómo ha apoyado esto la Municipalidad de Mendoza, es realmente destacable. Obviamente el trabajo que están haciendo Jorge y Sergio es hermoso, es inclusivo, es social también porque hay gente de todas las edades, de todas las condiciones socioeconómicas, culturales, intelectuales. Y muy contento de poder compartir este evento con dos bateristas como Didi y Dani Ávila, que ahora están en la escena de Mendoza”, dijo Gustavo Melli.

image

“Creo que nos unifica y que sigue fortaleciendo algo que iniciamos también con el municipio, que fue declarar el 1 de junio el Día del Baterista Mendocino. Así que creo que es un impulso y algo que va a generar inspiración y amor por la música”, finalizó.

Después llegó la interacción de estos cinco bateristas con los más de ochenta músicos que respondieron a la convocatoria. Sorprendió la gran cantidad de mujeres que llegaron con sus tambores y también la de niños de todas las edades, que desde muy chicos muestran su amor por la batería.

image

El repertorio incluyó ocho canciones de diversos géneros, con compases y ritmos diferentes como para que los músicos pudieran demostrar sus habilidades. Sonaron We Will Rock You (Queen), Rezo por vos (Charly García), A rodar mi vida (Fito Páez), Sábado (Divididos), Sledgehammer (Peter Gabriel), Power of Love (Huey Lewis and the News), Rebelde (La Renga) y Highway to Hell (AC/DC), cerrando el evento con una vibrante ovación.

