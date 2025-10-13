13 de octubre de 2025
Sitio Andino
Convenio entre las partes

Tras las topadoras, el acuerdo: el kitesurf tendrá nuevo espacio en el Perilago de Potrerillos

Con la mediación del Gobierno, se resolvió la disputa y los deportistas dejarán el área actual para instalarse en un espacio cedido por las empresas inversoras.

Foto: Yemel Fil

En el documento rubricado por las partes se establece la cesión de espacios y algunos recursos para facilitar la mudanza de la AMK y la continuidad de la prestación de servicios vinculados al deporte náutico.

Según el convenio, la asociación debe desocupar la Bahía La Lengua en una semana, mientras que a cambio recibió las concesionarias cederán superficies en la península La Tosca y facilidades para su nueva sede.

Perilago de Potrerillos: las voces tras el acuerdo que garantiza nuevo sector para el kitesurf

  • Marcelo Salvatore, de la AMK, definió lo rubricado como “importante para la comunidad deportiva” porque el convenio legaliza una situación histórica y garantiza un lugar para practicar con seguridad.
  • Gustavo Bernardi, de Agrícola Los Pozos (una de las firmas inversoras), celebró que el proyecto integre deportes náuticos con la infraestructura turística y anticipó desarrollo de servicios y hospedaje.
  • El ministro de Gobierno, Natalio Mema, quien participó como “mediador” del encuentro en la que se rubricó el acuerdo, indicó que se aseguraron puntos del lago para la actividad y un predio para la sede mientras dure la concesión (48 años), y destacó el avance de obras —como la plantación de más de 3.000 árboles y la construcción de estacionamientos— que buscan ordenar la zona.
El origen del conflicto entre kitesurfistas y empresas en el Perilago

El conflicto se desencadenó tras la entrada de topadoras el 4 de septiembre, cuando máquinas avanzaron sobre la Bahía La Lengua —lugar donde la AMK y kitesurfistas practican desde hace casi dos décadas— y, según los deportistas, rompieron el acceso y dejaron basura, lo que provocó la denuncia pública de la asociación.

El episodio ocurrió durante la presentación del plan de inversiones de las firmas (unos 5 mil millones de pesos por los próximos cuatro años) que explotarán turísticamente la zona, evento que contó con la presencia de funcionarios provinciales. El gobernador Alfredo Cornejo, entre ellos.

Los detalles del acuerdo para sostener la práctica del kite en Potrerillos

El documento firmado en Casa de Gobierno detalla las condiciones de reubicación y permanencia de la AMK en el Perilago, con compromisos de ambas partes para garantizar la continuidad del deporte que fuera declarado de interés deportivo por el Senado años atrás.

Según el texto, las empresas concesionarias cederán distintos espacios y recursos en la península La Tosca, donde se emplazará la nueva sede de los deportistas. La firma Bezeta otorgará 2.000 metros cuadrados por el plazo máximo de la concesión original (48 años) y aportará 3.500 dólares para el traslado.

17 de septiembre, costazur, perilago, potrerillos, maquinas, obras, dique
Por su parte, Agrícola Los Pozos cederá 1.500 metros cuadrados por cuatro años y proveerá maquinaria, combustible y personal para el movimiento de equipos e infraestructura. En tanto, Potrerillos Resort facilitará un espacio físico para la sede social durante el mismo período de concesión.

AMK, además de abandonar el lugar, contrajo la obligación de presentar un proyecto ejecutivo ante Mendoza Fiduciaria y abonar a la Provincia el 1% de la facturación de los servicios.

La entidad emitió luego un comunicado en el que expresó su cautela frente al avance del proyecto y ratificó su intención de “seguir trabajando de manera colaborativa para que el kite y la vela continúen siendo parte de la identidad del dique”.

Tal como lo venían advirtiendo desde el inicio del conflicto, la AMK recordó que en el lugar se han desarrollado eventos, campeonatos, entrenamientos olímpicos y mundiales; debido a su labor a lo largo de los años, "atrayendo turismo y generando movimiento económico en la provincia".

Con este entendimiento, en el Gobierno dan por cerrada la disputa que venía escalando desde el paso de las topadoras; ya que —consideran— permite avanzar con el desarrollo turístico del Perilago, sin excluir las actividades náuticas.

