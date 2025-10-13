Tras las topadoras, el acuerdo: el kitesurf tendrá nuevo espacio en el Perilago de Potrerillos

Hubo acuerdo entre los deportistas y las firmas concesionarias en el Perilago

La Asociación Mendocina de Kite (AMK) y las empresas inversoras del proyecto Costazur firmaron este lunes un acuerdo que garantiza la continuidad de la actividad de kitesurf en el Perilago de Potrerillos , aunque en otra zona distinta a la que ocupaban hasta ahora.

En el documento rubricado por las partes se establece la cesión de espacios y algunos recursos para facilitar la mudanza de la AMK y la continuidad de la prestación de servicios vinculados al deporte náutico.

Según el convenio, la asociación debe desocupar la Bahía La Lengua en una semana , mientras que a cambio recibió las concesionarias cederán superficies en la península La Tosca y facilidades para su nueva sede.

El conflicto se desencadenó tras la entrada de topadoras el 4 de septiembre , cuando máquinas avanzaron sobre la Bahía La Lengua —lugar donde la AMK y kitesurfistas practican desde hace casi dos décadas— y, según los deportistas, rompieron el acceso y dejaron basura , lo que provocó la denuncia pública de la asociación.

El episodio ocurrió durante la presentación del plan de inversiones de las firmas (unos 5 mil millones de pesos por los próximos cuatro años) que explotarán turísticamente la zona, evento que contó con la presencia de funcionarios provinciales. El gobernador Alfredo Cornejo, entre ellos.

Los detalles del acuerdo para sostener la práctica del kite en Potrerillos

El documento firmado en Casa de Gobierno detalla las condiciones de reubicación y permanencia de la AMK en el Perilago, con compromisos de ambas partes para garantizar la continuidad del deporte que fuera declarado de interés deportivo por el Senado años atrás.

Según el texto, las empresas concesionarias cederán distintos espacios y recursos en la península La Tosca, donde se emplazará la nueva sede de los deportistas. La firma Bezeta otorgará 2.000 metros cuadrados por el plazo máximo de la concesión original (48 años) y aportará 3.500 dólares para el traslado.

17 de septiembre, costazur, perilago, potrerillos, maquinas, obras, dique Las labores de las concesionarias iniciaron tiempo atrás y se proyecta que en diciembre quede inaugurada la primera etapa del proyecto. Foto: Yemel Fil

Por su parte, Agrícola Los Pozos cederá 1.500 metros cuadrados por cuatro años y proveerá maquinaria, combustible y personal para el movimiento de equipos e infraestructura. En tanto, Potrerillos Resort facilitará un espacio físico para la sede social durante el mismo período de concesión.

AMK, además de abandonar el lugar, contrajo la obligación de presentar un proyecto ejecutivo ante Mendoza Fiduciaria y abonar a la Provincia el 1% de la facturación de los servicios.

La entidad emitió luego un comunicado en el que expresó su cautela frente al avance del proyecto y ratificó su intención de “seguir trabajando de manera colaborativa para que el kite y la vela continúen siendo parte de la identidad del dique”.

Tal como lo venían advirtiendo desde el inicio del conflicto, la AMK recordó que en el lugar se han desarrollado eventos, campeonatos, entrenamientos olímpicos y mundiales; debido a su labor a lo largo de los años, "atrayendo turismo y generando movimiento económico en la provincia".

Con este entendimiento, en el Gobierno dan por cerrada la disputa que venía escalando desde el paso de las topadoras; ya que —consideran— permite avanzar con el desarrollo turístico del Perilago, sin excluir las actividades náuticas.