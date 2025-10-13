13 de octubre de 2025
{}
La Cámara Nacional Electoral declaró vencidos los plazos para modificar las boletas en Buenos Aires

La Cámara Nacional Electoral confirmó que no habrá reimpresión de boletas en Buenos Aires, por lo que José Luis Espert seguirá figurando como candidato.

La Cámara Nacional Electoral declaró esta tarde que se encuentran vencidos los plazos para la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) de la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre, por lo que la foto del renunciado candidato libertario José Luis Espert seguirá exhibida en la nómina de esa alianza.

“El proceso de diseño, aprobación e impresión de la boleta de la elección consta de una serie de actos y etapas procesales, regladas en el Código Electoral Nacional que, en este caso, se encuentra precluida, tal como lo expresa el informe de los secretarios electorales de la Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires”, indicó la CNE en su resolución, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Según el informe técnico de las autoridades del Correo Argentino, la fecha límite para iniciar la distribución del material electoral en la provincia es el próximo 16 de octubre, aunque el procedimiento para reimprimir las boletas demandaría, al menos, cinco días hábiles, lo que torna inviable la realización de ese proceso dentro de los tiempos previstos.

De esta manera, la CNE explicó que desde el último viernes 10 de octubre está vencido el plazo para iniciar la reimpresión de boletas: el recurso fue presentado el sábado 11 y quedó en condiciones de ser tratado un día después, tras la opinión del fiscal electoral.

En consecuencia, el tribunal resolvió que el planteo de reimpresión de las BUP no puede prosperar por resultar materialmente imposible y, por lo tanto, carece de “interés jurídico actual” emitir un pronunciamiento sobre la apelación elevada.

La Cámara Nacional Electoral rechazó el pedido de La Libertad Avanza para la reimpresión de boletas

El Gobierno había apelado el fallo por la reimpresión de boletas en PBA

La semana pasada, el gobierno de Javier Milei apeló formalmente el fallo de la Justicia Electoral que rechazó su pedido para reimprimir las boletas únicas papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires antes de las elecciones generales del 26 de octubre de 2025. El escrito presentado ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) buscaba revertir la resolución dictada por la Junta Electoral del distrito, que consideró inviable modificar la papeleta pese a la renuncia de varios postulantes clave, entre ellos José Luis Espert.

