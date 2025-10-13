13 de octubre de 2025
{}
¿Sube el boleto? Cómo serán los subsidios al transporte público en Mendoza en 2026

Natalio Mema, ministro de Gobierno de Mendoza, explicó cuántos fondos destinarán a sostener el sistema del transporte público el próximo año.

¿Sube el boleto? Cómo serán los subsidios al transporte público en Mendoza en 2026.
¿Sube el boleto? Cómo serán los subsidios al transporte público en Mendoza en 2026. Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza dio detalles de los fondos que destinará el próximo año a mantener el transporte público y qué pasará con el valor del boleto, costo atado a los recursos en concepto de subsidios que la Provincia inyecte para sostener el sistema.

La gestión de Alfredo Cornejo viene asignando sumas millonarias al sostenimiento de este servicio como "política de gobierno", según los propios funcionarios, desde que el presidente Javier Milei eliminó los subsidios en esta materia a las provincias. Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, explicó cómo será el financiamiento en 2026 durante la presentación de la pauta presupuestaria asignada a su cartera.

Cuánto destinará el Gobierno de Mendoza al transporte público en 2026

Según lo expuesto el funcionario, el año próximo se asignarán $356.250 millones para el mantenimiento del sistema de transporte. De ese total, $292 mil millones corresponderán a subsidios provinciales que saldrán del Fondo Compensador creado por la Ley de Movilidad.

Los restantes $64.250 millones provendrán de la recaudación por el pago del boleto y de los aportes de la Nación por la Tarifa Social Federal de la SUBE, por otorgamiento de descuentos en el pasaje a ciertos grupos sociales.

transporte,presupuesto 2026
Financiamiento del transporte público de Mendoza.

Financiamiento del transporte público de Mendoza.

Respecto a la distribución de los subsidios del sistema de transporte, se observa diferencias con respecto al 2025. Ese año se destinó un 34,5% al servicio de media y larga distancia, mientras que en 2026 ese porcentaje ascenderá al 40%, lo que representa $116.800 millones. En cuanto al sistema urbano Mendotran, el año pasado recibió un 65,5%; y lo previsto para el próximo ejercicio es del 60%, traducido en $175.200 millones.

transporte,presupuesto2026 (2)
Distribución de los subsidios.

Distribución de los subsidios.

¿Sube el boleto de transporte en Mendoza?

En lo que resta del año, el Gobierno manifestó no tener previsto avanzar con un ajuste en el precio del pasaje, sin embargo, se espera lo que pueda suceder hacia 2026. "Cuando un ciudadano en Mendoza paga el boleto, paga el 18% del costo, el 82% lo pagamos todos los mendocinos a través de subsidios", recordó Mema, en referencia a que, si no fuera por los fondos provinciales, la tarifa plana subiría.

"Si bien tenemos el costo del sistema más barato del país y el boleto mucho menor que ciudades de nuestra envergadura, el roll-over, por ejemplo, es una herramienta que nos permite tener libertad de partida para seguir interviniendo", señaló el ministro al ser consultado sobre su pedido a los legisladores para que aprueben el refinanciamiento de la deuda para liberar fondos.

"Vamos a esperar a ver cómo nos va en el resultado de este Presupuesto. Todo lo que podamos resignar para seguir interviniendo entre el costo que paga el usuario y el costo del sistema lo vamos a seguir haciendo. Vamos a esperar el tratamiento (del proyecto) para poder ver con qué recursos contamos y cuál puede llegar a ser la variación del costo del boleto", explicó.

natalio mema,legislatura,presupuesto 2026
Natalio Mema, en la Legislatura de Mendoza.

Natalio Mema, en la Legislatura de Mendoza.

Días atrás, Mema dijo que, en años anteriores, pudieron mantener el precio del transporte gracias al "rolleo" de la deuda pública, y que, en esta oportunidad, esperan que suceda lo mismo para luego evaluar la tarifa. Al respecto, el funcionario afirmó: "No es que lo até, sino que dije que toda herramienta con la que nosotros podemos liberar recursos se utiliza para este tipo de situaciones".

Dicha maniobra financiera, prevista en Ley de Presupuesto 2026 presentada por el gobernador Alfredo Cornejo, debe ser autorizada por dos de los tercios de ambas Cámaras. El pedido del Gobierno es por $350.000 millones para refinanciar los vencimientos de deuda previstos para el año próximo.

"Es una herramienta que nos permite destinar el dinero que tenemos para cancelar la deuda, que está hoy en el ratio más bajo de la historia moderna de Mendoza, y que estamos cambiando dólares por deuda en pesos", comentó Mema.

