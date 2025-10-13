13 de octubre de 2025
Ciclo lectivo 2026

DGE: 25 mil alumnos pujan por un banco a Primer Año del Secundario en el sector público de Mendoza

Las inscripciones arrancaron este lunes y la Dirección General de Escuelas definió cuatro instancias para garantizar la continuidad de los trayectos escolares.

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

Este lunes 13 de octubre, la Dirección General de Escuelas (DGE) marcó el inicio formal de la inscripción para Primer año de la Educación Secundaria correspondiente al ciclo lectivo 2026. Se estima que unos 25 mil aspirantes en las escuelas públicas participarán de este importante proceso.

Para lograrlo, la DGE ha establecido un proceso de cuatro instancias que prioriza a estudiantes con discapacidad, hermanos y hermanas, cercanía a la escuela, y abanderados, antes de pasar a la asignación informática de bancos.

La DGE inició el proceso de inscripción para Primer año de la Educación Secundaria.

DGE, inició la inscripción para la Secundaria: cuatro instancias

El proceso se desarrollará en etapas, combinando instancias presenciales y virtuales.

Primera Instancia (presencial)

Esta etapa inicial se enfoca en prioridades y se realiza de manera presencial:

  • Del 13 al 17 de octubre: etudiantes con discapacidad y hermanos/as de alumnos ya inscriptos en la escuela.

  • Del 20 al 24 de octubre: asignación por cercanía al domicilio, hijos/as de docentes, edificios escolares compartidos o artísticas vocacionales.

  • Del 27 al 30 de octubre: abanderados y escoltas titulares.

  • 3 y 4 de noviembre: publicación de los listados con el banco asignado.

La primera instancia para las inscripciones será de manera presencial.

Segunda Instancia (virtual por GEI PAD)

Aquí se realiza la asignación masiva de bancos mediante un sistema informático:

  • Del 5 al 7 de noviembre: las familias deberán seleccionar entre 3 a 5 escuelas de su preferencia a través de la plataforma GEI PAD.

  • 14 de noviembre: se realiza la corrida informática de asignación de bancos.

  • 17 de noviembre: publicación de los resultados.

  • Del 18 al 20 de noviembre: confirmación presencial y obligatoria en la escuela asignada.

Tercera Instancia (presencial en Supervisión)

  • Del 25 al 28 de noviembre: Asignación de bancos a aquellos aspirantes que aún no lo tienen, basándose en las vacantes disponibles en las distintas instituciones educativas. Este trámite se realiza en la Supervisión.

Cuarta Instancia (virtual y presencial)

Esta es la última oportunidad para la asignación de bancos:

  • Del 1 al 3 de diciembre: preinscripción virtual vía correo electrónico.

  • Del 4 al 10 de diciembre: asignación de banco.

  • Del 4 al 11 de diciembre: confirmación presencial en la escuela asignada.

Del 4 al 11 de diciembre: confirmación presencial en la escuela asignada.

Documentación Obligatoria para la Inscripción

Para completar el proceso, las familias deberán contar con la siguiente documentación:

  • DNI del estudiante.

  • Partida de nacimiento.

  • Certificado GEI de 7º grado.

Documentación adicional para estudiantes con discapacidad:

  • Informe de Seguimiento de Trayectoria Educativa.

  • Informe de sugerencia de Trayectoria para Estudiantes con Discapacidad que finalizan 7mo grado.

La DGE hace hincapié en la importancia de respetar el cronograma y contar con la documentación requerida para asegurar la continuidad educativa de los estudiantes.

