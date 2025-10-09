Las medidas de la DGE y la UNCuyo para frenar la violencia escolar que involucra a los padres. Imagen ilustrativa.

La violencia entre grupos de estudiantes de la escuela Martín Zapata (UNCuyo) y el colegio Adolfo Pérez Esquivel (DGE) encendió todas las alarmas en la provincia. El saldo del enfrentamiento, ocurrido fuera de los establecimientos, dejó varios estudiantes heridos y uno internado en el hospital Español.

Ante la gravedad de los hechos, autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE) y de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) se reunió de urgencia para coordinar una respuesta.

La Jefa de Gabinete, Daniela García , junto a directoras de la DGE y el secretario Académico del Rectorado de la UNCuyo, Julio Aguirre , brindaron detalles de las acciones conjuntas.

Daniela García (DGE) reconoció que el enfrentamiento se gestó "fuera de las instituciones escolares" , pero que el involucramiento de estudiantes de sus escuelas obliga a la intervención.

"Nos pusimos en contacto con los supervisores y con los directivos para ver qué acciones vamos a tomar. En conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo... para articular acciones que puedan subsanar esta situación que tanto nos está quejando hoy", explicó.

Violencia escolar: pedido de auxilio a las familias

La funcionaria fue clara al señalar los límites de la intervención escolar y la necesidad de apoyo externo: "Estamos articulando con el Ministerio de Seguridad para darle mayor incidencia, incluso para prevenir estas situaciones... pero no podemos abarcar toda la Ciudad de Mendoza. Entonces, acá necesitamos mucho el apoyo de los padres, de las familias, ese control necesario para que esto no suceda".

García confirmó que la pelea fue aparentemente una "convocatoria de redes" entre estudiantes de ambos establecimientos educativos. "La información que necesitamos para actuar previamente implica una enorme colaboración por parte de los estudiantes y de las familias", insistió.

Acciones inmediatas y las escuelas implicadas

Las autoridades confirmaron que los grupos y escuelas están "identificados". Las instituciones intervinientes son:

Escuela de Comercio Martín Zapata (UNCuyo)

Colegio Adolfo Pérez Esquivel (DGE)

Se mencionó la posible participación de exalumnos de la Pablo Nogués.

Como acciones inmediatas, la DGE y la UNCuyo informaron que:

Se está articulando con el Ministerio de Seguridad para aumentar la vigilancia en las inmediaciones.

En las escuelas identificadas, se están realizando actas con padres y docentes .

Se realizaron talleres con los cursos participantes, enfocados en el cuidado, el autocuidado y la importancia de avisar a las autoridades ante amenazas de violencia.

El límite docente y la necesidad de la ley de multas

García fue consultada sobre si las medidas de prevención actuales alcanzan, a lo que respondió con contundencia: "Entendemos que nos falta colaboración por parte de los padres o tutores legales. Entendemos que las instituciones y los docentes tienen un límite y no podemos sobrepasar ese límite."

Este diagnóstico refuerza el impulso del proyecto de ley de multas a padres que no se involucren en la corrección de las conductas violentas de sus hijos.

"Cuando nos quedamos sin herramientas necesitamos tener alguna adicional para que colaboren con nosotros. Cuando suceden estas situaciones de violencia... cuando nos quedamos sin ninguna instancia, necesitamos que los padres se hagan responsables porque se les está haciendo daño a terceros", concluyó García.

Detalles del hecho violento

El pasado miércoles, se produjo un brutal enfrentamiento entre alumnos de la escuela Martín Zapata (UNCuyo), y del colegio Adolfo Pérez Esquivel (DGE).

El hecho dejó a varios estudiantes lesionados. En un principio, uno de ellos fue alojado en la Terapia Intensiva del hospital Español, pero este jueves, tras presentar una mejora, fue derivado a una sala común.

Según se supo, el chico de 15 años recibió un piedrazo en la cabeza su evolución ha sido favorable y no va a necesitar cirugía, pese a lo que se había anunciado ni bien fue internado en el nosocomio.