Las medidas de la DGE y la UNCuyo para frenar la violencia escolar que involucra a los padres

Laviolencia entre grupos de estudiantes de la escuela Martín Zapata (UNCuyo) y el colegio Adolfo Pérez Esquivel (DGE) encendió todas las alarmas en la provincia. El saldo del enfrentamiento, ocurrido fuera de los establecimientos, dejó varios estudiantes heridos y uno internado en el hospital Español.
Ante la gravedad de los hechos, autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE) y de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) se reunió de urgencia para coordinar una respuesta.
La Jefa de Gabinete, Daniela García, junto a directoras de la DGE y el secretario Académico del Rectorado de la UNCuyo, Julio Aguirre, brindaron detalles de las acciones conjuntas.
Daniela García (DGE) reconoció que el enfrentamiento se gestó "fuera de las instituciones escolares", pero que el involucramiento de estudiantes de sus escuelas obliga a la intervención.
"Nos pusimos en contacto con los supervisores y con los directivos para ver qué acciones vamos a tomar. En conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo... para articular acciones que puedan subsanar esta situación que tanto nos está quejando hoy", explicó.
Daniela Garcia, UCR, .jpg
Daniela García, jefa de Gabinete. Imagen de archivo
Foto: Yemel Fil
Violencia escolar: pedido de auxilio a las familias
La funcionaria fue clara al señalar los límites de la intervención escolar y la necesidad de apoyo externo: "Estamos articulando con el Ministerio de Seguridad para darle mayor incidencia, incluso para prevenir estas situaciones... pero no podemos abarcar toda la Ciudad de Mendoza. Entonces, acá necesitamos mucho el apoyo de los padres, de las familias, ese control necesario para que esto no suceda".
Este diagnóstico refuerza el impulso del proyecto de ley de multas a padres que no se involucren en la corrección de las conductas violentas de sus hijos.
"Cuando nos quedamos sin herramientas necesitamos tener alguna adicional para que colaboren con nosotros. Cuando suceden estas situaciones de violencia... cuando nos quedamos sin ninguna instancia, necesitamos que los padres se hagan responsables porque se les está haciendo daño a terceros", concluyó García.
Detalles del hecho violento
El pasado miércoles, se produjo un brutal enfrentamiento entre alumnos de la escuela Martín Zapata (UNCuyo), y del colegio Adolfo Pérez Esquivel (DGE).
El hecho dejó a varios estudiantes lesionados. En un principio, uno de ellos fue alojado en la Terapia Intensiva del hospital Español, pero este jueves, tras presentar una mejora, fue derivado a una sala común.
Según se supo, el chico de 15 años recibió un piedrazo en la cabeza su evolución ha sido favorable y no va a necesitar cirugía, pese a lo que se había anunciado ni bien fue internado en el nosocomio.