13 de octubre de 2025
Sitio Andino
Elecciones 2025 en Malargüe: estas son las boletas que te encontrarás para votar

En Malargüe habrá dos boletas, una para la categoría de diputados nacionales y otra para legisladores provinciales y concejales.

Foto: IA/ Sitio Andino
 Por Florencia Martinez del Rio

El 26 de octubre en la provincia de Mendoza se llevarán a cabo las elecciones 2025, en las que se elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se elegirá la mitad de los concejales en 12 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Malargüe.

El intendente de Malargüe, Celso Jaque, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones nacionales y provinciales; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.

Boleta provincial

Boleta única Malargüe, elecciones 2025 Mendoza

Quiénes son los candidatos a concejales en Malargüe (por orden de aparición en la boleta)

  • Fuerza Justicialista Mendoza: Edgardo David Guzmán, María Fernanda Salomón, Federico Oscar Romero, Patricia Beatriz Muñoz, Brian Nahuel Ríos.
  • Frente Verde: Silvina Camiolo, Gonzalo Frías, Carla Nuñez, Nelson Araya, Brisa Hidalgo.
  • Protectora Fuerza Política: Matías Guajardo, María Claudia Herrero, María Lucía Serrano, Sebastián Andrés Massa, Carlos Dante Aguilar.
  • Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U): Sergio Adrián Martínez, Laura Piastrellini, Mauricio López Monte, Raqual Andrea Perassi, Christian Pietkiewcz.
  • Frente Libertario Demócrata: María Egea, Diego Vázquez, Claudia Deheza, Alberto Egea, Adriana Cuartara.
  • Provincias Unidas-Defendamos Mendoza: Oscar Arrieta, Vanina Amaya, Matías Villegas, Antonella Aburto, Luis Jiménez.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Daniel Martínez, Carla Antonella Casado, Laura Cecconato, Walter Sáez, Julia Navarro.
  • Partido de los Jubilados: Mario Jofré, Rosa Jaque, Alfredo Sánchez, María García, Ricardo Nieto.

Candidatos en la Cuarta Sección Electoral

Senadores Provinciales

  • Frente Fuerza Justicialista: Pedro Javier Serra, Liliana Paponet, Yanela Betiana Medina, Ezequiel Ascoetti.
  • Frente Verde: Fabiola Carrión, Nahuel Fernández, Constanza Segura, Ángel Cádiz.
  • Protectora: Johana Lourdes Lucero, Luis Osvaldo Lucero, Lucía Morabito, Gabriel Báez.
  • Frente de Izquierda - Unidad: Hernán Pujol, María Correa, Franco Ignacio Grifol, Alejandra Guillén.
  • Frente Libertario Demócrata: Carlos Lagos, Bibiana Pereyra, Darío Olarte, Raquél Valde.
  • Provincias Unidas: Cecilia Bielli, Fabián Pérez, Claudia Lissandrello, Jonathan Gatica.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Leonardo Yapur, Carolina Loparco, Jésica Laferte, Ricardo Ramos.
  • Partido de los Jubilados: Carlos Samudio, Adriana Calderón, Antonio Merenda, Olga Cañas.

Diputados Provinciales

  • Frente Fuerza Justicialista: Alejandra Barro, Gustavo Perret, Marta Martínez Rejtman, Andrés Risi, Julen Rabino.
  • Frente Verde: Martín Palma, Mariana Sosa, Daniel Vallejos, Nery Flores, Marta Dominguez.
  • Protectora: Manuel Juliao Alec, Marcela Loria, Carlos Rodolfo Arenas, Romina Oviedo, Antonio David Giménez.
  • Frente de Izquierda - Unidad: Lihuen Albornoz, Edgard Sotorres, Karen Aldana Vargas, Franco Ceballos, Valeria Recabarren.
  • Frente Libertario Demócrata: Martín Marcianesi, Macarena Sánchez Arana, Daniel Morandini, Elizabet Suarez, Roque David Aranega.
  • Provincias Unidas: Gustavo Majstruk, Pamela Belén Grain, Roberto Yarsky, Andrea Lucero, Jorge Antonio Guarnier.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Alejandra Torti, Nicolás De Pedro, Carlos Ponce, Valentina Sánchez, Natalia Alonso.
  • Partido de los Jubilados: Laura Carrasco, Darío Barcudi, Javier Pretel, Elsa Piris, Fernando Barrera

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Malargüe

El concejo malargüino tiene 10 bancas: 4 del PJ, 2 de CM, 1 de la UCR Independiente, 1 de LUM, 1 de Reconstruyendo Malargüe y 1 de Encuentro.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovará 1 banca de CM (Viviana Mosca), 1 de la UCR Independiente (Martín Palma), 1 del PJ (Rodrigo Hidalgo), 1 de Reconstruyendo Malargüe (Silvina Camiolo) y 1 del Bloque Encuentro (Francisco Parada).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Pablo Villaruel (Cambia Mendoza), Pablo Cabrera (Partido Justicialista), Emilce Mansilla (Partido Justicialista), Magali Acosta (Partido Justicialista) y Elizabeth González (La Unión Mendocina).

Boleta nacional

Además de la boleta provincial, en Malargüe, el elector se encontrará con la boleta nacional.

boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional, para portada

Frente Fuerza Justicialista

  • Emir Félix
  • Marisa Uceda
  • Matías Stevanato
  • Flor Destéfanis
  • Fernando Ubieta

Frente Verde

  • Diputados Nacionales
  • Mario Vadillo
  • Belén Bobba
  • Dugar Chappel
  • Oriana Torres
  • Maximiliano Muñoz

Protectora Fuerza Política

  • Carolina Jacky
  • Sebastián Zelada
  • María Inés Rojas
  • Mateo Matas
  • Laura Urzi

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

  • Micaela Blanco Minoli
  • Nicolás Fernández
  • Marta Bernabeu
  • Nicolás Cortez
  • Julieta Uceda

Movimiento al Socialismo

  • Susana Barros
  • Fernando Flores
  • Pamela Miranda
  • Nahuel Díaz
  • Lis López

Frente Libertario Demócrata

  • Gabriel Sottile
  • Mariel Maestri
  • Gastón Pescarmona
  • Ángeles Bermejo
  • Federico Raffetto

Alianza Defendamos Mendoza - Provincias Unidas

  • Jorge Difonso
  • Flavia Manoni
  • Jorge Palero
  • Gisella Talquenca

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • Luis Alfonso Petri
  • Pamela Fernanda Verasay
  • Álvaro Martínez
  • María Julieta Metral Asensio
  • Mauricio Oscar Pinti Clop
