Elecciones 2025 en Junín: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Además de las listas de la categoría de diputados nacionales, en Santa Rosa estarán las de diputados y senadores del Primer Distrito Electoral y de los concejales.

Santa Rosa Concejo Deliberante

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destefanis, decidió que se vote la categoría departamental separado a las elecciones nacionales y provinciales; es decir que se votarán los cargos legislativos nacionales y provinciales en en la misma fecha (26 de octubre) y concejales el 22 de febrero de 2026.

En el caso de Santa Rosa, se elegirán 5 de los 10 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Departamentos que eligen 6 concejales:

  • Mendoza
  • Guaymallén
  • Las Heras
  • Maipú (votará por concejales el 22 de febrero)
  • San Martín
  • Godoy Cruz
  • Luján (votará por concejales el 22 de febrero)
  • San Rafael (votará por concejales el 22 de febrero)

Departamentos que eligen 5 concejales:

  • Lavalle
  • Junín
  • Rivadavia (votará por concejales el 22 de febrero)
  • Santa Rosa (votará por concejales el 22 de febrero)
  • La Paz (votará por concejales el 22 de febrero)
  • Tunuyán
  • Tupungato
  • San Carlos
  • General Alvear
  • Malargüe

Además, Santa Rosa integra junto a La Paz, San Martín, Maipú, Rivadavia y Junín el Segundo Distrito Electoral, donde se elegirán 5 senadores y 6 diputados provinciales.

Qué se vota en Santa Rosa

Además de las listas de la categoría de diputados nacionales que se encontrarán en todas las escuelas de la provincia, en Santa Rosa este 26 de octubre estarán las listas de candidatos a diputados y senadores del Segundo Distrito Electoral.

En tanto, los concejales se elegirán en elecciones desdobladas, el 22 de febrero de 2026.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Santa Rosa

El Concejo santarrosino tiene 10 bancas: 4 de UCR - Cambia Mendoza, 4 del PJ (Frente de Todos) y 2 del bloque Ahora Santarrosinos.

concejo deliberante santa rosa
En Santa Rosa se elegirán cinco concejales.

En Santa Rosa se elegirán cinco concejales.

De estas, en las elecciones de febrero del año próximo se renovarán 3 bancas de la UCR (la de Ezequiel Quiles, Liliana Campos y Norma Trigo) , 1 del PJ (Leonardo Sayle), y 1 de Ahora Santarrosinos (la de Débora Quiroga).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Diego Ercoli (Cambia Mendoza), Romina Donaire, Mariano Vilches y Melisa Ibañez (PJ) y María José Buffa (Ahora Santarrosinos).

