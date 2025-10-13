13 de octubre de 2025
Sitio Andino
Octubre Rosa

OSEP Rivadavia impulsa actividades saludables y mamografías gratuitas durante octubre

Con caminatas, charlas y mamografías gratuitas, la sede de OSEP Rivadavia refuerza su compromiso con la salud integral de afiliados y vecinos

Por Sitio Andino Departamentales

Desde la llegada de la primavera, OSEP Rivadavia se ha mantenido en movimiento gracias a un sinfín de actividades saludables que incluyen caminatas, salidas recreativas y acciones de concientización. Además, durante todo el mes se están entregando pedidos médicos para la realización de mamografías.

La primera de las actividades fue organizada por los licenciados Carina Montero, Agustina Rubio y Gustavo Galleto. Los profesionales, junto a un nutrido grupo de adultos mayores y pacientes crónicos, realizaron una salida grupal que partió desde el edificio territorial de la Obra Social y culminó en el Lago Municipal. Allí compartieron charlas, una merienda saludable, actividades recreativas, reflexiones y ejercicios enfocados en mejorar la calidad de vida.

image

Acerarse a OSEP Rivadavia o el Hospital Sporiti

Posteriormente, en conjunto con el Instituto de Educación Física Jorge Coll, el Área Sanitaria y la Municipalidad de Rivadavia, se llevó a cabo el evento Rivadavia en Movimiento. La actividad, abierta a toda la comunidad, convocó a muchas personas interesadas en realizar ejercicios y adoptar hábitos de vida más saludables. La jornada contó con la activa participación de los profesionales de OSEP.

Por último, cabe destacar una acción que se está desarrollando durante todo el mes y finalizará el 31 de octubre. Todas las afiliadas pueden acercarse a OSEP (Vicuña Prado 256) o al Hospital Saporiti para solicitar el pedido médico y acceder a una mamografía sin costo. El estudio se realiza tanto en el hospital como en IMAFRA y forma parte de la campaña de concientización sobre la importancia de la detección precoz del cáncer de mama.

Temas
