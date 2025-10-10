Elecciones 2025 en Rivadavia: estas son las boletas que te encontrarás para votar

Foto: IA/Sitio Andino

El 26 de octubre en la provincia de Mendoza se llevarán cabo las elecciones 2025, en las que se elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se elegirá la mitad de los concejales en 12 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Rivadavia.

El intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, decidió que se vote la categoría departamental separada de las elecciones nacionales y provinciales; es decir, que los aspirantes al Concejo Deliberante se elegirán el 22 de febrero de 2026. En este departamento se votará en octubre de 2025 y en febrero del próximo año.

En el caso de Rivadavia, se elegirán 5 de los 10 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Además, Rivadavia integra junto a San Martín, Maipú, Junín, Santa Rosa y La Paz el Segundo Distrito Electoral, donde se elegirán 5 senadores y 6 diputados provinciales.

Leé también: Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral Boleta provincial Boleta única Rivadavia, elecciones 2025 Mendoza Candidatos en la Segunda Sección Electoral Senadores Provinciales Frente Fuerza Justicialista: Luis Novillo, Luz Llorens, Juan Pablo Gulino, Lorena Guerrero, Luis Zacca.

Frente Verde: Manuel Verdaguer, Analía Pallero, Andrés Rovira, Melisa Del Castillo, Laura Chacón.

Protectora: Mario Prospiti, Estela Fanny Arrieta, Claudio Contrera, Melisa Cosimano, Viviana Llorenz.

Frente de Izquierda - Unidad: Martín Rodríguez, Verónica Paiz, Mario Daniel Luna, Vanesa Elizabeth Jerez, Jésica Yamila Bustos.

Frente Libertario Demócrata: Damián Córdoba, Adriana Alicia Saini, Jorge Mackern, Mariam Moreno, Zulma Barrera.

Provincias Unidas: Daniel Ignacio Diserio, Erika Vanesa Gitto, Diego Gabriel Menci, Corina Roxana Carusso, Darío Rubé González.

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Néstor Majul, Alejandra Gómez, Natalia Rabite, Franco Martín, Roberto Morgante .

. Partido de los Jubilados: Luis Ghisleni, Sofía Benegas, Fabián Soto, Mabel Jofré, Edgardo Frías. Diputados Provinciales Frente Fuerza Justicialista: Matías Montes, Aixa Moreno, Rolando Firmani, Ana Sevilla, Carola Rita Flores, Julio Armando Ortíz.

Frente Verde: Alejandro Verón, Marina Molina, Érica Giménez, Miguel Marchetta, Sofía Porte, Ricardo González .

. Protectora: Emir Moisés Nasiff, Ernestina Clara Varela, Ever Llano, Johanna Fragapane, Javier Alberto Kader, Paula Andreina Tripi.

Frente de Izquierda - Unidad: Tupac Coletti Roumeu, Daniela Luna, Carmen Marcela Callier, Pablo Antonio Cucchi, Julián Lentz, Vanesa Soledad Padilla.

Frente Libertario Demócrata: Bello Fabián, Adriana Bortolozzo, Valentina Zenocrati, Sergio Raúl Luna, Analía Lorena Oyola, Eduardo Díaz.

Provincias Unidas: Gerardo Santarelli, Lorena Rippari, Javier Jofré, Melina López, Mario Rodríguez, Marcia Lazari.

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Griselda Petri, Pablo Castro, Daniel Llaver, Cecilia Soler, Lucas Marcel Villar, Melina Ibañez Costa .

. Partido de los Jubilados: María Isabel Grosso, Salvador Buonasorte, Gladys Lucero, Marcelo Marroquín, Fabiana Guerrero, Alberto Godoy. Boleta nacional Además de la boleta provincial, en Rivadavia, el elector se encontrará con la boleta nacional. boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional, para portada Fuerza Justicialista Mendoza Emir Félix

Marisa Uceda

Matías Stevanato

Flor Destéfanis

Fernando Ubieta Frente Verde Mario Vadillo

Belén Bobba

Dugar Chappel

Oriana Torres

Maximiliano Muñoz Protectora Fuerza Política Carolina Jacky

Sebastián Zelada

María Inés Rojas

Mateo Matas

Laura Urzi Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad Micaela Blanco Minoli

Nicolás Fernández

Marta Bernabeu

Nicolás Cortez

Julieta Uceda Movimiento al Socialismo Susana Barros

Fernando Flores

Pamela Miranda

Nahuel Díaz

Lis López Frente Libertario Demócrata Gabriel Sottile

Mariel Maestri

Gastón Pescarmona

Ángeles Bermejo

Federico Raffetto Alianza Defendamos Mendoza - Provincias Unidas Jorge Difonso

Flavia Manoni

Jorge Palero

Gisella Talquenca Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza Luis Alfonso Petri

Pamela Fernanda Verasay

Álvaro Martínez

María Julieta Metral Asensio

Mauricio Oscar Pinti Clop