Elecciones en Rivadavia: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Elecciones 2025 en Rivadavia: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante.

El 26 de octubre en la provincia de Mendoza se llevarán cabo las elecciones 2025 , en las que se elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales . Además, en 12 departamentos se elegirán concejales. En esta nota te contamos qué se vota en Rivadavia .

El intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, decidió que se vote la categoría departamental separada de las elecciones nacionales y provinciales ; es decir, que los aspirantes al Concejo Deliberante se elegirán el 22 de febrero de 2026 . En este departamento se votará en octubre de 2025 y en febrero del próximo año.

En el caso de Rivadavia, se elegirán 5 de los 10 concejales , mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Capital

Guaymallén

Las Heras

Maipú (votará por concejales el 22 de febrero)

San Martín

Godoy Cruz

Luján (votará por concejales el 22 de febrero)

San Rafael (votará por concejales el 22 de febrero)

Departamentos que eligen 5 concejales:

Lavalle

Junín

Rivadavia (votará por concejales el 22 de febrero)

Santa Rosa (votará por concejales el 22 de febrero)

La Paz (votará por concejales el 22 de febrero)

Tunuyán

Tupungato

San Carlos

General Alvear

Malargüe

Además, Rivadavia integra junto a San Martín, Maipú, Junín, Santa Rosa y La Paz el Segundo Distrito Electoral, donde se elegirán 5 senadores y 6 diputados provinciales.

Qué se vota en Rivadavia

Además de las listas de la categoría de diputados nacionales que se encontrarán en todas las escuelas de la provincia en octubre, en Rivadavia estarán las listas de candidatos a diputados y senadores del Segundo Distrito Electoral, pero no habrá de concejales ya que se los elegirá en febrero del año próximo. En este último caso, serán cinco los nombres que aparecerán como titulares en la Boleta.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Rivadavia

El concejo rivadaviense tiene 10 bancas: 4 de Interbloque Sembrar, 4 de CM y 2 del PJ.

De estas, en las elecciones en 2026 se renovarán 3 bancas de Interbloque Sembrar (la de Estela Pichilli, Víctor Agüero y Juan Carlos Arguello), 1 de CM (Laura Abate), y 1 de PJ (Juan Manuel Villalba).

Mientras que seguirán en sus bancas Silvana Ruth Francese (UCR-Cambia Mendoza), Alejandro José Flores (UCR-Cambia Mendoza), Evangelina Laura Abate Cano (UCR-Cambia Mendoza), Marta Alicia Viviana Kihn Engelhardt (Interbloque Sembrar) y Laura Johanna Genovese (Unión por la Patria-Partido Justicialista).