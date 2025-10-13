A los 100 años, aprobó el examen de manejo y seguirá conduciendo

Moisés posando con su carné tras aprobar el examen.

Moisés Roitman acaba de cumplir 100 años, trabaja en la farmacia de Sevilla como cajero mediodía y tiene gran vitalidad. Es vecino de la Municipalidad de Mendoza y, según él mismo cuenta, maneja desde los 14 años. Este nuevo natalicio no fue la excepción y el señor, nuevamente, renovó su licencia de conducir, aprobando el examen.

Esto ocurrió el lunes 13 de octubre, cuando luego de solicitar turno para tal trámite, Moisés fue debidamente evaluado por la Municipalidad y, luego de corroborar que todo estaba en orden, se le otorgó la renovación de su carné, que lo habilita a conducir durante tres años más.

image Moisés aprobó el examen de idoneidad conductiva “Solicitó turno al 147 para gestionar su licencia de conducir. Se presentó, nosotros lo que hicimos fue tomarle un examen de idoneidad conductiva para evaluar el tema de la reacción y los reflejos. Porque más allá de que, según él nos cuenta, ha conducido toda la vida -desde que tenía 14 años-, hay que hacer la evaluación pertinente”, contó la Subsecretaria de Atención y Cercanía de la comuna, Carina Vicario.

En ese sentido, la funcionaria detalló que a Roitman se le realizó la prueba de manejo en el circuito en donde habitualmente la Municipalidad evalúa a los principiantes, conductores y a todos los solicitantes de la licencia original: ”Y la aprobó, rindió bien y una vez más demostró que conduce correctamente. Así que le emitimos la licencia, con un vencimiento por tres años”.

image Además, Vicario aclaró que desde hace un tiempo la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con la actual gestión del Gobierno Nacional, eliminó los exámenes teóricos y prácticos que antes eran obligatorios para todos los mayores de 65 años. “Eliminaron esa instancia obligatoria y queda a criterio del centro o de la evaluación médica si la persona debe rendir examen teórico o práctico, es una de la de las potestades que el centro tiene. Ampliaron el plazo de vigencia también. En este caso, con Moisés, lo que hicimos fue hacerle esta evaluación de manejo y de cómo estaban sus reflejos y demás”, concluyó la encargada de Atención y Cercanía.