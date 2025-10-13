El aniversario de Tupungato se acerca y el Municipio convoca a participar de los festejos

Llega noviembre, y con él, uno de los momentos más esperados del año para los vecinos de Tupungato : el aniversario del departamento. El próximo 8 de noviembr e , los tupungatinos celebrarán 167 años de su fundación, y la Municipalidad de Tupungato ya lanzó la convocatoria para participar de las actividades centrales que formarán parte de los festejos.

image

La Directora de Cultura del departamento, Romina Pinti se refirió a los festejos en conmemoración de un nuevo año de aniversario: "Estamos trabajando en ello y ya están abiertas las convocatorias tanto para el desfile Cívico Militar que viviremos el próximo 7 de noviembre y también para la Cabalgata al Cristo, esto que también es un clásico en el marco del aniversario. Las inscripciones se recibirán hasta el 31 de octubre, en el caso de la Cabalgata se podrán anotar en el Salón de Actividades Culturales del municipio de 08.00 a 14.00 horas y en el caso de Desfile, deben inscribirse en el Polideportivo Francisco Rizzo.