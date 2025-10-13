13 de octubre de 2025
El aniversario de Tupungato se acerca y el Municipio convoca a participar de los festejos

El 7 y 8 de noviembre se realizarán el desfile Cívico Militar y la tradicional Cabalgata en Tupungato. Las inscripciones estarán abiertas hasta fin de mes.

Aniversario de vida del departamento de Tupungato.

image

La Directora de Cultura del departamento, Romina Pinti se refirió a los festejos en conmemoración de un nuevo año de aniversario: "Estamos trabajando en ello y ya están abiertas las convocatorias tanto para el desfile Cívico Militar que viviremos el próximo 7 de noviembre y también para la Cabalgata al Cristo, esto que también es un clásico en el marco del aniversario. Las inscripciones se recibirán hasta el 31 de octubre, en el caso de la Cabalgata se podrán anotar en el Salón de Actividades Culturales del municipio de 08.00 a 14.00 horas y en el caso de Desfile, deben inscribirse en el Polideportivo Francisco Rizzo.

Actividades programadas para el Aniversario de vida del departamento de Tupungato

Embed - 167° Aniversario de Tupungato: Abren inscripciones para las actividades centrales

