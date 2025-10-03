3 de octubre de 2025
Sitio Andino
Historia y tradición

San Carlos celebró los 253 años de la fundación de su Villa Cabecera con un emotivo acto

El intendente de San Carlos Alejandro Morillas encabezó la ceremonia junto a autoridades, vecinos y escuelas, en una jornada de identidad y tradición.

El Municipio de San Carlos con un emotivo acto, conmemoró el 253° aniversario de la fundación de la Villa Cabecera, ocurrida el 3 de octubre de 1772. La ceremonia se desarrolló en la explanada municipal con la presencia del intendente municipal, Dr. Alejandro Morillas, el secretario de gobierno Sebastián Garro, autoridades legislativas provinciales, Ejecutivas y legislativas departamentales, Autoridades de el Ejército Argentino,Seguridad, de Salud, Educación y Eclesiásticas con vecinos que se acercaron a compartir esta fecha histórica para el departamento.

image

El evento dio inicio con el ingreso de la Banda Militar Granadero Chepoyá, seguido por la presentación de banderas de ceremonia de las distintas escuelas de la Villa Cabecera.

Las palabras del intendente de San Carlos, Alejandro Morillas

En su mensaje, el intendente Morillas destacó la importancia de esta fecha para la identidad sancarlina, “Hoy es un día muy especial. Allá por 1772 comienza nuestra historia, una historia rica, cargada de acontecimientos muy importantes, cuando todavía no éramos país y supimos trabajar para alcanzar la libertad. Este pueblo ha marcado historia y sigue marcando el presente. Los tiempos cambian, pero tenemos que estar unidos”.

image

Posteriormente, se realizó la presentación de candidatas a Flor Departamental de la Tradición, representantes de distintos centros tradicionalistas del departamento.

El acto contó además con un variado de cuadros artísticos que incluyó la interpretación de la cueca “Vení a San Carlos” por alumnos de escuelas locales, un número de danzas tradicionales a cargo de la Escuela Artística N° 5-005 “Niños Cantores del Valle de Uco” y la presentación de alumnos de talleres artísticos con chacareras y zambas.

La Municipalidad de San Carlos reafirma el compromiso de seguir construyendo un pueblo con historia, identidad y futuro.

