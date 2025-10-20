20 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

Lavalle cumple 228 años: la historia y el origen del departamento más antiguo de Mendoza

Cada 20 de octubre, el departamento de Lavalle conmemora un nuevo aniversario de su fundación, una fecha que honra el natalicio de su patrono civil.

Lavalle cumple 228 años: la historia y el origen del departamento más antiguo de Mendoza

Lavalle cumple 228 años: la historia y el origen del departamento más antiguo de Mendoza

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Cada 20 de octubre, la provincia de Mendoza conmemora el aniversario de su departamento más antiguo: Lavalle. Fundado en torno al complejo lagunero de Huanacache y con un legado heredado de la civilización huarpe, esta comuna cuenta con una larga y diversa evolución histórica, que tiene su punto de partida simbólico en el natalicio de su patrono civil, el general Juan Galo Lavalle.

Lavalle celebra 228 años de historia: origen del departamento mendocino

El departamento de Lavalle, originalmente parte de la zona de Huanacache, tiene sus raíces en los pueblos huarpes que habitaban cerca de las lagunas formadas por los ríos Mendoza y San Juan. Estos grupos indígenas, que denominaban "Tulumaya" al territorio, se dedicaban a la pesca y la artesanía con totora.

Lee además
Violencia de género en Ciudad: golpeó y secuestró a su pareja, pero fue detenido
rápido accionar policial

Violencia de género en Ciudad: golpeó y secuestró a su pareja, pero fue detenido
Carne en mal estado en La Pega, Lavalle.
Plan Estratégico contra el abigeato

Detectan transporte ilegal de carne en Lavalle y decomisan más de 90 kilos

La colonización española comenzó con el reparto de encomiendas y la creación de nuevas poblaciones. En 1754, se estableció un código para el reparto de tierras, que sentó las bases de la organización territorial. Las primeras comunidades formales surgieron de misiones franciscanas hacia 1749, dando origen a poblaciones como Asunción, San Miguel y Rosario.

Juan Galo Lavalle
Juan Galo de Lavalle: un militar y político presente en la Guerras de Independencia y contra Brasil.

Juan Galo de Lavalle: un militar y político presente en la Guerras de Independencia y contra Brasil.

Un hito importante fue la llegada de prisioneros portugueses a fines del siglo XVIII, quienes desarrollaron la pesca y crearon el "camino de Los Pescadores", que conectaba las lagunas con Mendoza.

La entidad administrativa se constituyó formalmente el 18 de enero de 1859, cuando el gobernador Juan Cornelio Moyano creó el departamento del Rosario. En 1889, recibió su nombre definitivo en honor al general independentista Juan Galo Lavalle.

La fecha de celebración del aniversario 228°, el 20 de octubre, coincide con el natalicio de este prócer, considerado el patrono civil del departamento.

Fuente: DGE y Wikipedia.

Temas
Seguí leyendo

Lavalle festeja su 228° aniversario con música, danzas y un gran desfile cívico-militar

Emoción, fe y danzas en una nueva edición de la fiesta patronal de Lavalle

Elecciones 2025 en Lavalle: estas son las boletas que te encontrarás para votar

Cuándo es el próximo feriado de 2025 y cuántos quedan

Elecciones 2025: cómo funcionará el transporte de corta, media y larga distancia en Mendoza

Cuenta regresiva para la Fiesta de la Vendimia: qué es lo que se viene

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 20 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 20 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre

Las Más Leídas

Rige una alerta amarilla por viento Norte y Zonda en la provincia de Mendoza este domingo 19 de octubre.
Atención

Alerta amarilla por viento norte y Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre

El fatal hecho ocurrió este domingo en Villa Nueva, Guaymallén
Tragedia

Guaymallén: un hombre se ahogó con un trozo de carne y murió durante un asado del Día de la Madre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre

Te Puede Interesar

El Presupuesto 2026 entra en su tercera semana de debate: cómo sigue el tratamiento y cuándo llega al recinto.
Recta final

El Presupuesto 2026 entra en su tercera semana de debate: cuándo llegará al recinto

Por Florencia Martinez del Rio
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Cuenta regresiva para la Fiesta de la Vendimia: qué es lo que se viene.
Edición 2026

Cuenta regresiva para la Fiesta de la Vendimia: qué es lo que se viene

Por Natalia Mantineo