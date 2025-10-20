Lavalle cumple 228 años: la historia y el origen del departamento más antiguo de Mendoza Foto: web

Cada 20 de octubre, la provincia de Mendoza conmemora el aniversario de su departamento más antiguo: Lavalle. Fundado en torno al complejo lagunero de Huanacache y con un legado heredado de la civilización huarpe, esta comuna cuenta con una larga y diversa evolución histórica, que tiene su punto de partida simbólico en el natalicio de su patrono civil, el general Juan Galo Lavalle.

Lavalle celebra 228 años de historia: origen del departamento mendocino El departamento de Lavalle, originalmente parte de la zona de Huanacache, tiene sus raíces en los pueblos huarpes que habitaban cerca de las lagunas formadas por los ríos Mendoza y San Juan. Estos grupos indígenas, que denominaban "Tulumaya" al territorio, se dedicaban a la pesca y la artesanía con totora.

La colonización española comenzó con el reparto de encomiendas y la creación de nuevas poblaciones. En 1754, se estableció un código para el reparto de tierras, que sentó las bases de la organización territorial. Las primeras comunidades formales surgieron de misiones franciscanas hacia 1749, dando origen a poblaciones como Asunción, San Miguel y Rosario.

Juan Galo Lavalle Juan Galo de Lavalle: un militar y político presente en la Guerras de Independencia y contra Brasil. Foto: web Un hito importante fue la llegada de prisioneros portugueses a fines del siglo XVIII, quienes desarrollaron la pesca y crearon el "camino de Los Pescadores", que conectaba las lagunas con Mendoza.

La entidad administrativa se constituyó formalmente el 18 de enero de 1859, cuando el gobernador Juan Cornelio Moyano creó el departamento del Rosario. En 1889, recibió su nombre definitivo en honor al general independentista Juan Galo Lavalle. La fecha de celebración del aniversario 228°, el 20 de octubre, coincide con el natalicio de este prócer, considerado el patrono civil del departamento. Fuente: DGE y Wikipedia.

