De Disney a San Rafael: Jonatan Loidi revela cómo crear experiencias mágicas en las empresas

El reconocido conferencista y CEO de GrupoSet Latam , Jonatan Loidi , llega a San Rafael con su charla “ Los secretos detrás de la magia ”, una experiencia inspirada en el modelo Disney que busca enseñar a líderes, emprendedores y profesionales cómo brindar un servicio excepcional y alcanzar resultados extraordinarios.

“ No es solo contar el caso Disney como una anécdota, sino adaptar un modelo aplicable a la realidad de las empresas ”, explicó Loidi. La conferencia —que combina aprendizaje, reflexión y entretenimiento— tiene como eje principal la importancia del servicio y la atención al cliente como factores diferenciales.

“ Hoy el producto ya no es el diferencial . Todos podemos acceder a cualquier cosa en cualquier parte del mundo. Lo que marca la diferencia es la experiencia que vive el cliente”, sostuvo el especialista en diálogo con Aconcagua Radio . Para Loidi, el desafío actual de las empresas es generar servicios memorables que conecten emocionalmente con las personas, tal como lo hace Disney desde hace décadas.

Además, el CEO destacó que el evento está pensado para un público amplio y diverso : “No es una actividad cerrada para empresarios. Puede participar un profesional, un carpintero o un ama de casa. Todos podemos mejorar nuestra calidad de servicio y aprender a liderar desde nuestro lugar”.

Jonatan Loidi Jonatan Loidi, speaker y referente global en liderazgo, innovación, marketing y experiencia del cliente, y CEO de GrupoSet, con oficinas en siete países. Foto: Gentileza.

La charla se enmarca en su extenso trabajo como formador y conferencista internacional, donde ha desarrollado experiencias educativas en Disney (Orlando), la NASA, Toyota (Japón) y próximamente en Silicon Valley. “Todo lo que hago nace de la pasión y del deseo de generar herramientas para que existan más y mejores empresas, porque eso es lo que un país necesita para salir adelante”, afirmó.

Loidi, autor de nueve libros y con un canal de streaming propio, combina en sus presentaciones humor, historias reales y conceptos aplicables al mundo de los negocios y la vida personal. “No solo buscamos enseñar, sino también divertir y emocionar. Prometemos un gran show, con reflexión, risa y aprendizaje”, anticipó.

Jonatan Loidi: “Todos somos líderes en algún aspecto de nuestra vida”

Sobre el liderazgo, uno de los ejes centrales de su charla, Loidi reflexionó: “Todos somos líderes en algún aspecto de nuestra vida. Primero hay que aprender a liderarse a uno mismo antes de intentar liderar a otros”. Y agregó: “El liderazgo moderno ya no se basa en dar órdenes, sino en acompañar, empatizar y ayudar a que cada persona potencie sus capacidades”.

El conferencista también habló de los nuevos desafíos del liderazgo en tiempos de cambios tecnológicos y laborales: “Hoy conviven cuatro generaciones que ven el mundo de forma distinta. El líder actual debe ser un visionario, contener, inspirar y ayudar a que su equipo encuentre su propósito”.

Finalmente, invitó a los mendocinos a salir de la rutina y apostar por el aprendizaje vivencial. “Queremos que la gente se anime a dejar el sillón, a ganarle a las redes y a compartir una experiencia transformadora", completó. La charla en San Rafael tendrá lugar el próximo 28 de octubre en el Centro de Congresos y Exposiciones.

Escuchá la nota completa: