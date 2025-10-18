18 de octubre de 2025
Debió ser rescatado

Un impactante accidente en San Rafael dejó a un conductor grave

Ocurrió esta madrugada en ruta 144, de Cuadro Benegas, San Rafael. La víctima sufrió politraumatismos por el accidente vial y quedó internada en terapia intensiva.

El conductor perdió el control y chocó contra un árbol.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Durante la madrugada de este sábado, a las 5.50, un joven resultó gravemente herido tras un accidente vial en la intersección de Ruta 144 y calle El Vencedor, en Cuadro Benegas, departamento de San Rafael. A continuación, todos los detalles del hecho.

Así quedó el auto, luego del accidente vial en San Rafael

Los detalles del accidente vial en San Rafael

Según fuentes oficiales, el siniestro ocurrió cuando el conductor de un Peugeot 206 circulaba por Ruta 144 de este a oeste y, por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo y chocó contra un árbol.

Bomberos acudieron al lugar para rescatar al joven de 26 años, quien había quedado atrapado dentro del automóvil. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo asistió y le diagnosticó politraumatismos múltiples, por lo que fue trasladado al hospital Schestakow.

En el hospital, confirmaron su estado: neumotórax izquierdo, contusión pulmonar y múltiples politraumatismos, por lo que fue internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). La causa fue judicializada con intervención del ayudante fiscal, que ordenó las medidas correspondientes.

