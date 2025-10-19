19 de octubre de 2025
{}
Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Luján de Cuyo en octubre 2025

Luján de Cuyo concentra alta demanda de viviendas y alquileres en el Gran Mendoza. Conocé los precios promedio en la zona.

Foto: Yemel Fil
 Por Soledad Maturano

Luján de Cuyo es uno de los departamentos más destacados de la provincia de Mendoza, con una alta demanda tanto de compra de viviendas como de alquileres. Según el último relevamiento de Inmodata, este departamento encabeza el ranking de las casas más buscadas para alquilar.

Ejemplos de alquileres en Luján de Cuyo

El valor promedio de $520.000 puede variar según las características de la vivienda —casa o departamento—, la ubicación, los alrededores y otros factores. Algunos ejemplos disponibles actualmente en sitios especializados son:

  • Calle Ushuaia (Segundo Barrio 13 de Diciembre): dúplex de dos habitaciones con patio y cochera, que no acepta mascotas: $490.000.
  • Complejo residencial en Modesto Lima Sur: dúplex de dos habitaciones con terraza y balcón, que no acepta mascotas: $750.000.
  • Barrio Natania: departamento de un dormitorio con patio y cochera: $500.000.
  • Patricios esquina España: departamento de dos habitaciones con cochera, que no acepta mascotas: $600.000 + $80.000 de expensas.

En síntesis, Luján de Cuyo combina buena demanda, variedad de viviendas en alquiler y precios que se ajustan a distintos presupuestos, consolidándose como una de las opciones más buscadas del Gran Mendoza.

