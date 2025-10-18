Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Valle de Uco en octubre 2025 Foto: web

Por Soledad Maturano







El acceso a una vivienda es fundamental para cualquier persona o grupo familiar en todos los puntos de la provincia. En este sentido, una de las zonas importantes de Mendoza es el Valle de Uco, región conformada por Tupungato, Tunuyán y San Carlos. A continuación, hacemos un repaso de algunos precios de viviendas en alquiler en la región.

Según el último informe de Inmodata, el precio promedio de alquiler en el Gran Mendoza oscila entre $470.000 y $580.000. En los departamentos del Valle de Uco, los valores no difieren demasiado, aunque presentan algunas particularidades según la localidad y las características de la vivienda.

image Los departamentos de Tupungato, Tunuyán y San Carlos se destacan por su belleza y tranquilidad. Cuánto cuesta alquilar en el Valle de Uco En el Valle de Uco, los alquileres de viviendas identificados por este medio oscilan entre $340.000 y $550.000 mensuales. Algunas de las opciones encontradas son:

1. Tunuyán

Departamento céntrico sobre Avenida San Martín

Precio: $550.000

$550.000 Un ambiente y un baño completo. Incluye servicios básicos como agua corriente, gas natural y luz. 2. Tupungato Departamento céntrico

Precio: $340.000

$340.000 Inmueble nuevo con un dormitorio, un baño y dos plantas, ubicado en el centro. 3. Tupungato Departamento céntrico

Precio: $400.000 + $20.000 de expensas

$400.000 + $20.000 de expensas Planta baja con dos dormitorios, un baño y garaje, en zona céntrica. En síntesis, el Valle de Uco combina diversidad de opciones, accesibilidad y ubicación estratégica, manteniéndose como una región relevante dentro del mercado de viviendas en alquiler de Mendoza.