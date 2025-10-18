18 de octubre de 2025
Sitio Andino
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Valle de Uco en octubre 2025

El mercado de viviendas en Valle de Uco sigue activo. Conocé algunos precios de los alquileres disponibles en Tupungato, Tunuyán y San Carlos.

Foto: web
 Por Soledad Maturano

El acceso a una vivienda es fundamental para cualquier persona o grupo familiar en todos los puntos de la provincia. En este sentido, una de las zonas importantes de Mendoza es el Valle de Uco, región conformada por Tupungato, Tunuyán y San Carlos. A continuación, hacemos un repaso de algunos precios de viviendas en alquiler en la región.

Según el último informe de Inmodata, el precio promedio de alquiler en el Gran Mendoza oscila entre $470.000 y $580.000. En los departamentos del Valle de Uco, los valores no difieren demasiado, aunque presentan algunas particularidades según la localidad y las características de la vivienda.

image
Los departamentos de Tupungato, Tunuyán y San Carlos se destacan por su belleza y tranquilidad.

Los departamentos de Tupungato, Tunuyán y San Carlos se destacan por su belleza y tranquilidad.

Cuánto cuesta alquilar en el Valle de Uco

En el Valle de Uco, los alquileres de viviendas identificados por este medio oscilan entre $340.000 y $550.000 mensuales. Algunas de las opciones encontradas son:

1. Tunuyán

  • Departamento céntrico sobre Avenida San Martín
  • Precio: $550.000
  • Un ambiente y un baño completo. Incluye servicios básicos como agua corriente, gas natural y luz.

2. Tupungato

  • Departamento céntrico
  • Precio: $340.000
  • Inmueble nuevo con un dormitorio, un baño y dos plantas, ubicado en el centro.

3. Tupungato

  • Departamento céntrico
  • Precio: $400.000 + $20.000 de expensas
  • Planta baja con dos dormitorios, un baño y garaje, en zona céntrica.

En síntesis, el Valle de Uco combina diversidad de opciones, accesibilidad y ubicación estratégica, manteniéndose como una región relevante dentro del mercado de viviendas en alquiler de Mendoza.

