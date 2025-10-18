Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Valle de Uco en octubre 2025

El acceso a una vivienda es fundamental para cualquier persona o grupo familiar en todos los puntos de la provincia. En este sentido, una de las zonas importantes de Mendoza es el Valle de Uco, región conformada por Tupungato, Tunuyán y San Carlos. A continuación, hacemos un repaso de algunos precios de viviendas en alquiler en la región.
Según el último informe de Inmodata, el precio promedio de alquiler en el Gran Mendoza oscila entre $470.000 y $580.000. En los departamentos del Valle de Uco, los valores no difieren demasiado, aunque presentan algunas particularidades según la localidad y las características de la vivienda.