Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Guaymallén en octubre 2025

Guaymallén es el departamento más poblado de la provincia de Mendoza y, por lo tanto, una de las zonas con mayor demanda en la búsqueda de viviendas para alquiler. Se ubica en un punto estratégico, cercano al centro, con acceso a los principales ejes viales y una variada oferta cultural —entre ellas, la presencia del Espacio Cultural Julio Le Parc—.
De acuerdo con el último informe de Inmodata, Guaymallén también figura entre las áreas con más movimiento en la venta de viviendas, con una participación del 17,9%. A su vez, presenta una importante disponibilidad de propiedades en alquiler, con un rango de precios amplio que se ajusta a distintos presupuestos.