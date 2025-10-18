Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Guaymallén en octubre 2025 Foto: Yemel Fil

Por Soledad Maturano







Guaymallén es el departamento más poblado de la provincia de Mendoza y, por lo tanto, una de las zonas con mayor demanda en la búsqueda de viviendas para alquiler. Se ubica en un punto estratégico, cercano al centro, con acceso a los principales ejes viales y una variada oferta cultural —entre ellas, la presencia del Espacio Cultural Julio Le Parc—.

De acuerdo con el último informe de Inmodata, Guaymallén también figura entre las áreas con más movimiento en la venta de viviendas, con una participación del 17,9%. A su vez, presenta una importante disponibilidad de propiedades en alquiler, con un rango de precios amplio que se ajusta a distintos presupuestos.

En cuanto a los valores, el informe de Inmodata señala que el precio promedio de un departamento de dos habitaciones con cochera en Guaymallén se ubica en torno a los $530.000 mensuales.

espacio cultural julio le parc puente.jpg Guaymallén es una departamento muy elegido para vivir por su cercanía al centro y por contar con gran variedad de propuestas culturales. Ejemplos de precios de departamentos en Guaymallén Según los principales sitios inmobiliarios, actualmente se pueden encontrar las siguientes opciones de alquileres:

Calle Lamadrid: departamento de dos habitaciones con terraza, que no acepta mascotas — $550.000.

departamento de dos habitaciones con terraza, que no acepta mascotas — Calle Sobremonte (Dorrego): dos habitaciones con cochera, que no acepta mascotas — $520.000 + $50.000 de expensas.

dos habitaciones con cochera, que no acepta mascotas — Calle Pedro del Castillo (Villa Nueva): dos habitaciones con cochera, que no acepta mascotas — $400.000 + $30.000 de expensas. En síntesis, Guaymallén combina buena ubicación, conectividad y una amplia oferta habitacional, factores que la consolidan como una de las zonas más buscadas para vivir dentro del Gran Mendoza.

Compartí la nota:







