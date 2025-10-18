18 de octubre de 2025
{}
Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Malargüe en octubre 2025

Malargüe combina paisajes cordilleranos y servicios urbanos, con una variada oferta de viviendas en alquiler. Conocé algunos precios de alquileres.

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Malargüe en octubre 2025

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Malargüe en octubre 2025

 Por Soledad Maturano

Ubicado al sur de Mendoza, Malargüe se destaca por su entorno cordillerano, tranquilidad y su belleza. Esta combinación de atractivos hace que el departamento sea un punto de interés en el mercado de viviendas en alquiler, tanto para quienes buscan residir de forma permanente como para quienes necesitan hospedaje temporal.

Según lo relevado por este medio, el precio promedio de alquiler de una casa en zona céntrica con living-comedor, cocina y dos o tres habitaciones oscila entre $450.000 y $500.000, dependiendo de la ubicación y características de la propiedad. Las casas suelen tener 220 m² de superficie total, con entre 70 y 80 m² cubiertos.

image
Malargüe se destaca por su entorno cordillerano, tranquilidad y su belleza, combinación que la vuelve un punto ideal para alquilar.

Malargüe se destaca por su entorno cordillerano, tranquilidad y su belleza, combinación que la vuelve un punto ideal para alquilar.

Ejemplos de viviendas en alquiler en Malargüe

1. Casa en Barrio YPF

  • Precio: $700.000
  • 2 baños, 3 habitaciones, cocina, living-comedor, patio y cochera

2. Casa en Barrio Procrear, 2 kilómetros del radio céntrico

  • Precio: $450.000
  • 2 baños, 2 habitaciones, cocina-comedor, patio

3. Departamento en radio céntrico

  • Precio: $300.000
  • 1 baño, 1 habitación, cocina-comedor

En síntesis, Malargüe combina paisajes cordilleranos, servicios urbanos y variedad de alquileres, lo que lo convierte en una opción atractiva tanto para quienes buscan residir en la zona como para quienes necesitan un alojamiento temporal.

