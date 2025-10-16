Cuánto cuesta alquilar una vivienda en San Rafael en octubre 2025

San Rafael combina belleza natural, servicios urbanos y buena conectividad, y se destaca como uno de los departamentos de Mendoza con gran oferta de viviendas en alquiler. Ubicada a 240 km de la capital provincial, la ciudad es la segunda más importante de Mendoza y un reconocido centro turístico.
La región ofrece una amplia variedad de viviendas en alquiler, que van desde departamentos céntricos hasta casas amobladas en zonas residenciales.
Ejemplos de viviendas en alquiler en San Rafael
Según el relevamiento de este medio, algunos de los alquileres disponibles son:
1. Departamento en planta alta
Precio: $400.000
2 dormitorios, 3 ambientes, 1 baño, 40 m²
Ubicado en planta alta de un complejo con acceso por escaleras, da al frente de calle Coronel Suárez. Cuenta con cocina-comedor, baño, artefacto de cocina, lavarropa, aire acondicionado y calefactor.
2. Casa amoblada en zona residencial
Precio: $700.000
2 dormitorios, 1 baño, 123 m² construidos sobre 128 m² de terreno, garaje para 2 vehículos
Casa moderna, amoblada, con cochera y churrasquera, ubicada en zona residencial de San Rafael.
3. Departamento en calle Chile 1240
Precio: $550.000
2 dormitorios, 1 baño, 70 m² cubiertos + 10 m² semicubiertos, garaje para 1 vehículo
Departamento en primer piso con acceso por escalera, cocina integrada al living comedor, baño completo y patio de luz. Ubicado cerca de Plaza Francia y del Parque Hipólito Yrigoyen. Contrato por dos años con ajuste trimestral por IPC o ICL.
En síntesis, San Rafael combina belleza natural, servicios urbanos y variedad de opciones de viviendas en alquiler, lo que lo convierte en un departamento atractivo tanto para residentes locales como para quienes buscan disfrutar de la región.