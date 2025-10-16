Cuánto cuesta alquilar una vivienda en San Rafael en octubre 2025

San Rafael combina belleza natural, servicios urbanos y buena conectividad , y se destaca como uno de los departamentos de Mendoza con gran oferta de viviendas en alquiler . Ubicada a 240 km de la capital provincial, la ciudad es la segunda más importante de Mendoza y un reconocido centro turístico.

La región ofrece una amplia variedad de viviendas en alquiler , que van desde departamentos céntricos hasta casas amobladas en zonas residenciales.

Según el relevamiento de este medio, algunos de los alquileres disponibles son:

Precio: $400.000

2 dormitorios, 3 ambientes, 1 baño, 40 m²

Ubicado en planta alta de un complejo con acceso por escaleras, da al frente de calle Coronel Suárez. Cuenta con cocina-comedor, baño, artefacto de cocina, lavarropa, aire acondicionado y calefactor.

2. Casa amoblada en zona residencial

Precio: $700.000

2 dormitorios, 1 baño, 123 m² construidos sobre 128 m² de terreno, garaje para 2 vehículos

Casa moderna, amoblada, con cochera y churrasquera, ubicada en zona residencial de San Rafael.

3. Departamento en calle Chile 1240

Precio: $550.000

2 dormitorios, 1 baño, 70 m² cubiertos + 10 m² semicubiertos, garaje para 1 vehículo

Departamento en primer piso con acceso por escalera, cocina integrada al living comedor, baño completo y patio de luz. Ubicado cerca de Plaza Francia y del Parque Hipólito Yrigoyen. Contrato por dos años con ajuste trimestral por IPC o ICL.

En síntesis, San Rafael combina belleza natural, servicios urbanos y variedad de opciones de viviendas en alquiler, lo que lo convierte en un departamento atractivo tanto para residentes locales como para quienes buscan disfrutar de la región.

