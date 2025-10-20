20 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
El clima

Caluroso y Zonda en algunos sectores: el pronóstico del tiempo para este lunes 20 de octubre en Mendoza

Se espera una jornada con nubosidad variable y temperaturas altas. Otra vez aparecería el viento. El martes, tormentas. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Se viene otra jornada calurosa en Mendoza este lunes.

Se viene otra jornada calurosa en Mendoza este lunes.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo en Mendoza para este lunes 20 de octubre anticipa una jornada calurosa, con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas. Habrá vientos leves del noreste y Zonda leve en algunos sectores.

El cielo se mantendrá despejado en gran parte del territorio, aunque estará seminublado en el Sur, desde las 18. En Alta Montaña, las condiciones serán similares: despejado durante el día y algo de nubosidad hacia la noche.

Lee además
Cómo estará el tiempo en el Día de la Madre en Mendoza.
El clima

Zonda leve y ascenso de la temperatura: el pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza
Qué depara el tiempo para el verano 25-26.
Qué ocurre con las precipitaciones

Sequía y temperaturas por encima de lo normal: qué se pronóstica para los últimos meses de 2025

La temperatura promedio en el llano alcanzará una máxima de 30 °C, mientras que las mínimas serán de 7 °C en el Valle de Uco y Malargüe, y de 15 °C en las zonas Sur y Norte-Este.

Viento Zonda en Mendoza este lunes 20 de octubre: a qué zonas afectará

Durante el día, se prevé circulación de viento del norte al sur desde las 9 hasta la medianoche, afectando a las zonas Norte-Este, Sur y Valle de Uco. En La Paz, el fenómeno podría extenderse hasta las 2 del martes.

Además, se espera viento Zonda leve entre las 13 y las 20 en precordillera, la ciudad cabecera y el sur de Malargüe, y el Valle de Uspallata, con ráfagas estimadas de 30 a 35 kilómetros por hora.

ZONDA CORDILLERA.jpeg
El pronóstico del tiempo anticipa Zonda leve en algunas zonas este lunes 20 de octubre en Mendoza.

El pronóstico del tiempo anticipa Zonda leve en algunas zonas este lunes 20 de octubre en Mendoza.

El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza

  • Martes 21 de octubre: se prevé nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, aunque con tormentas aisladas hacia la noche. El viento rotará del sur al norte y soplará con intensidad moderada. También podría registrarse Zonda leve en Malargüe y zonas cercanas durante la tarde. En la zona Este se espera inicio de convección desde las 20, con precipitaciones moderadas y posible caída de granizo, extendiéndose al Norte-Este, Valle de Uco y Gran Mendoza. La máxima rondará los 28 °C y las mínimas entre 7 °C y 16 °C, según la región.
  • Miércoles 22 de octubre: el cielo se presentará parcialmente nublado a poco nuboso, con descenso de la temperatura y condiciones más estables. La máxima será de 29 °C y la mínima de 14 °C.
Temas
Seguí leyendo

Nublado y ascenso de la temperatura, el tiempo para este sábado 18 de octubre en Mendoza

Nublado y ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 17 de octubre en Mendoza

Viento sur y descenso de la temperatura: el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza

Alerta por Zonda, el pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de octubre en Mendoza

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 14 de octubre en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 13 de octubre en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este domingo 12 de octubre en Mendoza

Ventoso, descenso de la temperatura y Zonda: el pronóstico para este sábado en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre

Las Más Leídas

Rige una alerta amarilla por viento Norte y Zonda en la provincia de Mendoza este domingo 19 de octubre.
Atención

Alerta amarilla por viento norte y Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre

El fatal hecho ocurrió este domingo en Villa Nueva, Guaymallén
Tragedia

Guaymallén: un hombre se ahogó con un trozo de carne y murió durante un asado del Día de la Madre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre

Te Puede Interesar

El Presupuesto 2026 entra en su tercera semana de debate: cómo sigue el tratamiento y cuándo llega al recinto.
Recta final

El Presupuesto 2026 entra en su tercera semana de debate: cuándo llegará al recinto

Por Florencia Martinez del Rio
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Cuenta regresiva para la Fiesta de la Vendimia: qué es lo que se viene.
Edición 2026

Cuenta regresiva para la Fiesta de la Vendimia: qué es lo que se viene

Por Natalia Mantineo