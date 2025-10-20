Caluroso y Zonda en algunos sectores: el pronóstico del tiempo para este lunes 20 de octubre en Mendoza

Se viene otra jornada calurosa en Mendoza este lunes. Foto: Cristian Lozano

El pronóstico del tiempo en Mendoza para este lunes 20 de octubre anticipa una jornada calurosa, con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas. Habrá vientos leves del noreste y Zonda leve en algunos sectores.

El cielo se mantendrá despejado en gran parte del territorio, aunque estará seminublado en el Sur, desde las 18. En Alta Montaña, las condiciones serán similares: despejado durante el día y algo de nubosidad hacia la noche.

La temperatura promedio en el llano alcanzará una máxima de 30 °C, mientras que las mínimas serán de 7 °C en el Valle de Uco y Malargüe, y de 15 °C en las zonas Sur y Norte-Este.

Viento Zonda en Mendoza este lunes 20 de octubre: a qué zonas afectará Durante el día, se prevé circulación de viento del norte al sur desde las 9 hasta la medianoche, afectando a las zonas Norte-Este, Sur y Valle de Uco. En La Paz, el fenómeno podría extenderse hasta las 2 del martes.

Además, se espera viento Zonda leve entre las 13 y las 20 en precordillera, la ciudad cabecera y el sur de Malargüe, y el Valle de Uspallata, con ráfagas estimadas de 30 a 35 kilómetros por hora. ZONDA CORDILLERA.jpeg El pronóstico del tiempo anticipa Zonda leve en algunas zonas este lunes 20 de octubre en Mendoza. El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza Martes 21 de octubre : se prevé nubosidad variable y poco cambio de la temperatura , aunque con tormentas aisladas hacia la noche . El viento rotará del sur al norte y soplará con intensidad moderada . También podría registrarse Zonda leve en Malargüe y zonas cercanas durante la tarde. En la zona Este se espera inicio de convección desde las 20 , con precipitaciones moderadas y posible caída de granizo , extendiéndose al Norte-Este, Valle de Uco y Gran Mendoza . La máxima rondará los 28 °C y las mínimas entre 7 °C y 16 °C , según la región.

: se prevé , aunque con . El y soplará con intensidad . También podría registrarse durante la tarde. En la se espera , con y , extendiéndose al . La y las , según la región. Miércoles 22 de octubre: el cielo se presentará parcialmente nublado a poco nuboso, con descenso de la temperatura y condiciones más estables. La máxima será de 29 °C y la mínima de 14 °C.