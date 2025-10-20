Fin al ciclo Ribonetto en Godoy Cruz: quién lo remplazará y qué necesita para salvarse

Luego de una pobrísima cosecha de un triunfo, cuatro empates y cinco derrotas , Walter Ribonetto dejó de ser el director técnico del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba . Según confirmó el entrenador a Sitio Andino, la decisión fue tomada unilateralmente por la dirigencia , porque se sentía en condiciones de seguir.

En las tres fechas que restan del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, del equipo se hará cargo Omar “el Turco” Asad , quien ya había tenido conversaciones con los popes tombinos. Llegará en las próximas horas a la provincia y asumirá formalmente el martes.

Tras la derrota del pasado viernes por 2 a 0 ante Lanús en la Fortaleza , el técnico se retiró del estadio sin brindar declaraciones y suspendiendo la conferencia de prensa. Ante el segundo tanto granate, Ribonetto abandonó el campo y se dirigió directamente al vestuario, con claros signos de calentura. Sin embargo, horas después fue "confirmado" en el cargo. Al menos hasta que retornara a la provincia y se reuniera con la dirigencia .

El día libre al plantel este lunes daba indicios de que la salida era inminente. Finalmente, tras un encuentro con la conducción política del club, se le comunicó al DT que prescindirían de sus servicios . "Nos fueron" , fue la frase elegida por el entrenador para retratar la situación, ante la consulta de este medio.

Conocida la decisión, Ribonetto se despidió de sus ahora exdirigidos y abandonó el cargo al que había asumido el pasado 8 de agosto, en reemplazo de Esteban Solari, quien también dejó la institución bodeguera por malos resultados. Dos meses y medio desués, tuvo el mismo desenlace.

Walter Ribonetto Walter Ribonetto duró dos meses y medio en el cargo.

Omar Asad, el sucesor de Walter Ribonetto

Cerrados los últimos detalles, en la tarde de hoy se terminó de acordar que Omar Asad cumpla su tercer ciclo como entrenador del Expreso. Uno muy exitoso, en 2010, y otro fallido en 2012.

En principio se especuló que el "Turco" haría dupla con David “El Mago” Ramírez, aunque tal posibilidad no está confirmada. Lo que sí es seguro es que estará acompañado de otros jugadores con paso por el club, que cuentan con el cariño de los hinchas tombinos. Una alternativa es la de David "Fideo" Fernández y Osvaldo "Flaco" Miranda.

Omar Asad, Godoy Cruz versus Independiente 3-09-2012 Omar Asad cumpliría su tercer ciclo en Godoy Cruz Antonio Tomba. Foto: Cristian Lozano

Se trata del cuarto director técnico que dirige al Tomba en esta temporada, en un intento por revertir el difícil presente del equipo.

Qué necesita Godoy Cruz para quedarse en Primera División

A falta de tres fechas, el Tomba se ubica en la antepenúltima ubicación de la tabla anual, con 27 puntos, solo por encima de Aldosivi (24) y San Martín de San Juan (26). Los marplatenses también están últimos en la tabla de promedios, por lo tanto se "eliminan" de la competencia por la tabla anual. Entonces, solo el santo sanjuanino está por debajo de Godoy Cruz.

Al Bodeguero le quedan tres duelos por delante. El más importante, quizás, es el próximo, justamente ante San Martín en el Gambarte. Quien salga ganador de ese enfrentamiento quedará bien parado para el resto del campeonato.

Luego le tocará visitar a Atlético Tucumán y cerrará su participación en el certamen ante Deportivo Riestra, en la Bodega.

Si gana los tres partidos, conserva la categoría automáticamente. De obtener dos triunfos, también estaría prácticamente asegurada la salvación. Con una victoria, dependerá de los resultados de sus rivales directos (uno de ellos, el Verdinegro). Lo importante: sigue dependiendo de sí mismo.