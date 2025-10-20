Histórico en el tenis de mesa: Argentina campeón Panamericano con protagonismo mendocino

El tenis de mesa argentino atraviesa un momento soñado: la Selección se consagró campeona Panamericana por equipos en Estados Unidos, logrando un título histórico. En la gesta brillaron los mendocinos Santiago Lorenzo y Francisco Sanchi, además de Gastón Alto, quien aportó toda su experiencia como director técnico.
La final soñada para Argentina en el Panamericano
El inicio no fue fácil. Santiago Lorenzo abrió la serie con derrota ante Kanak Jha (24° del mundo), tras desperdiciar cuatro match points y caer 2-3 en un duelo muy ajustado. Sin embargo, Horacio Cifuentes igualó la serie con un triunfo 3-1 frente a Sid Naresh y mantuvo viva la ilusión.
Luego apareció la garra de Francisco Sanchi, que en un choque vibrante superó 3-2 a Jishan Liang, dándole la ventaja a la Argentina. El drama continuó con la caída de Cifuentes ante Kanak Jha, que forzó la definición al quinto y último partido.
Santiago Lorenzo, el héroe del título Panamericano
En el momento de máxima tensión, Santiago Lorenzo mostró toda su jerarquía y carácter: se impuso con un lapidario 3-0 sobre Naresh, asegurando el triunfo 3-2 y desatando la celebración argentina en suelo norteamericano.
Con este resultado, la Selección argentina de tenis de mesa se coronó por primera vez en la historia como campeona Panamericana por equipos, cerrando un torneo brillante en el que además obtuvo tres podios en distintas modalidades.
El título tiene un sabor especial para Mendoza, ya que además de las actuaciones de Lorenzo y Sanchi, el cuerpo técnico estuvo liderado por Gastón Alto, referente histórico de la disciplina. La presencia mendocina fue determinante en la gesta que marca un antes y un después para el deporte nacional. "Para nosotros es un gran avance porque nunca habíamos podido alcanzar este título por equipos. Lo habíamos hecho en dobles, pero este es la primera vez", confiaron desde el seno del cuadro nacional.