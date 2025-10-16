Godoy Cruz en crisis: un triunfo en 6 meses, el peso del descenso y cuántos puntos necesita para salvarse

El Tomba depende de sí mismo (Foto: La Página Bodeguera).

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba atraviesa una auténtica pesadilla en el Torneo Clausura 2025 . Tras el 0-0 con Independiente Rivadavia en el clásico mendocino, el equipo dirigido por Walter Ribonetto profundizó su crisis y quedó aún más complicado en la pelea por la permanencia.

En los últimos seis meses , el Bodeguero apenas consiguió una victoria en el campeonato local , lo que refleja la magnitud de su mal presente. Ese único festejo llegó hace pocas semanas, con el 3-1 ante Platense en Vicente López , pero fue una excepción en medio de una larga sequía de triunfos.

La anterior alegría en el ámbito doméstico databa de finales de abril, cuando venció 1-0 a Atlético Tucumán en el Malvinas Argentinas , en el marco del Torneo Apertura. Desde entonces, el Expreso entró en una racha negativa que lo dejó sumido en la zona baja de la tabla y con la permanencia en jaque.

Atrás quedó la buena imagen de su participación en la Copa Sudamericana , donde el Expreso había mostrado personalidad y un juego competitivo frente a rivales internacionales. Incluso llegó a los octavos de final, donde perdió con el Mineiro.

Hoy, la realidad es completamente distinta: en el torneo local el nivel del equipo es flojo, la falta de gol es alarmante y la presión crece partido a partido. El Expreso por ahora no muestra respuestas y la cuestión se está complicando.

Por su parte, desde su regreso al Estadio Feliciano Gambarte, Godoy Cruz no pudo sumar de a tres como local. Los hinchas, ilusionados con volver a casa (que encima han acompañado a sus colores con bombos y platillos), se encontraron con un equipo sin respuestas, que sufre cada vez que pisa su propio césped.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1978802946918777170&partner=&hide_thread=false #GodoyCruz en crisis: un triunfo en 6 meses y el descenso acecha en la tabla anual. La gente explotó y pidió por resultados ¿Cuántos puntos necesita para salvarse? En @sitioandinomza te lo contamos. pic.twitter.com/caCMRii7WB — Sebastián Colucci (@MSColucci) October 16, 2025

La tabla anual, una sentencia cada vez más dura para el Tomba

Con 27 puntos en 28 partidos, el Tomba está hundido en la tabla anual y comparte la lucha por la permanencia con Talleres, Aldosivi y San Martín de San Juan.

El análisis marca que:

Con 37 puntos (10/12) se salva matemáticamente.

Con 36 puntos (9/12) , casi seguro, salvo que Aldosivi gane todo.

Con 34–35 puntos (7–8/12) , depende de resultados ajenos.

Con ≤33 puntos, el riesgo de descenso es altísimo.

Un fixture cargado de finales para el Tomba

El calendario no da tregua:

Lanús (V)

San Martín SJ (L)

Atlético Tucumán (V)

Riestra (L)

El choque en Mendoza ante San Martín de San Juan aparece como la gran final por la permanencia, con la obligación de ganar sí o sí para no quedar condenado.

tabla_descenso_actualizada

La bronca de la gente y la presión a los dirigentes del Tomba

Los hinchas ya no soportan la mala racha. Durante la semana, un grupo de simpatizantes se acercó al club para pedir explicaciones a los dirigentes por la falta de refuerzos, la crisis deportiva y la ausencia de victorias.

La presión sobre Walter Ribonetto y el plantel es cada vez mayor, con un ambiente que roza la desesperación.

Mientras tanto, los rivales directos suman

Talleres sorprendió con un 2-1 sobre Gimnasia en La Plata.

San Martín de San Juan dio un golpe histórico al ganarle 1-0 a San Lorenzo en el Bajo Flores.

Aldosivi festejó en Mar del Plata con un 2-1 sobre Huracán.

Con esos triunfos, la pelea se apretó aún más y cada punto vale oro.

Lo que le queda a los rivales del Tomba

Talleres (27 pts)

vs River (L)

vs Vélez (V)

vs Platense (L)

vs Instituto (V)

Aldosivi (24 pts)

vs Racing (V)

vs Independiente Rivadavia (L)

vs Banfield (V)

vs San Martín SJ (L)

San Martín de San Juan (23 pts)

vs Independiente (L)

vs Godoy Cruz (V)

vs Lanús (L)

vs Aldosivi (V)

El Tomba no falló nunca cuando tuvo que zafar

El Expreso depende de sí mismo, pero necesita cortar la sequía de ocho meses sin ganar, reencontrarse con su mejor versión y sumar al menos 9 puntos para soñar con la permanencia. De todos modos, los simpatizantes apelan a los años dorados en la Primera División, porque cuando el Expreso tuvo que zafar de complicaciones lo hizo como un grande.