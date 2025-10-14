Cuándo y contra quién se miden Independiente Rivadavia y Godoy Cruz la próxima fecha del Torneo Clausura

La Lepra y los Bodegueros la tienen complicada.

Por Martín Sebastián Colucci







Después del empate 0-0 en el clásico mendocino de la fecha 12 del Torneo Clausura, la atención vuelve a centrarse en lo que viene para el Club Sportivo Independiente Rivadavia y Godoy Cruz. La Lepra, con la ilusión de clasificarse a las copas internacionales, y el Tomba, complicado en la tabla del descenso, se preparan para un cierre de torneo cargado de tensión.

Independiente Rivadavia sueña con las copas El equipo azul del Parque mostró superioridad en el clásico pasado, aunque la falta de eficacia le impidió quedarse con el triunfo. Ahora, la Lepra buscará reponerse en casa, donde jugará el próximo sábado a las 15:45 frente a Banfield en el estadio Bautista Gargantini.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/angeldebanfield/status/1977623684736339985&partner=&hide_thread=false Bottari y Villa jugadores de Independiente Rivadavia de Mendoza fueron expulsados ante Godoy Cruz y no jugaran ante #Banfield el próximo sábado en Cuyo. pic.twitter.com/B7YocwIe5q — Angel Cabaña (@angeldebanfield) October 13, 2025 Los dirigidos por Alfredo Berti necesitan sumar de a tres para no perder terreno en la tabla general y mantener vivo el objetivo de clasificarse a torneos internacionales en 2026. Sebastián Villa, la gran figura hasta su expulsión en el clásico, no podrá ser una pieza clave en la ofensiva leprosa.

Godoy Cruz y la urgencia de escaparle al descenso Del otro lado, el Tomba rescató un punto en el Gargantini, pero el empate no alcanza para salir del fondo. El conjunto de Walter Ribonetto sigue comprometido en la tabla del descenso y afrontará una verdadera final este viernes a las 21:15 ante Lanús en La Fortaleza.

La falta de gol y los errores defensivos siguen siendo el gran problema del Expreso, que deberá sumar de visitante si quiere llegar al clásico con aire en la lucha por mantener la categoría.