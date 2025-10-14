14 de octubre de 2025
Sitio Andino
Cuándo y contra quién se miden Independiente Rivadavia y Godoy Cruz la próxima fecha del Torneo Clausura

La Lepra y el Tomba ya piensan en su próximo compromiso del fin de semana en el duro Torneo Clausura. Enterate las novedades.

La Lepra y los Bodegueros la tienen complicada.

 Por Martín Sebastián Colucci

Después del empate 0-0 en el clásico mendocino de la fecha 12 del Torneo Clausura, la atención vuelve a centrarse en lo que viene para el Club Sportivo Independiente Rivadavia y Godoy Cruz. La Lepra, con la ilusión de clasificarse a las copas internacionales, y el Tomba, complicado en la tabla del descenso, se preparan para un cierre de torneo cargado de tensión.

La Lepra fue más pero no pudo convertir (Foto: Cuna de los Grandes).
Independiente Rivadavia, con dos menos, y Godoy Cruz igualaron 0 a 0 en el clásico mendocino
La Lepra tuvo un gran recibimiento. 
Lepra vs. Tomba: el Gargantini y todo el color en la previa al clásico
Los dirigidos por Alfredo Berti necesitan sumar de a tres para no perder terreno en la tabla general y mantener vivo el objetivo de clasificarse a torneos internacionales en 2026. Sebastián Villa, la gran figura hasta su expulsión en el clásico, no podrá ser una pieza clave en la ofensiva leprosa.

Godoy Cruz y la urgencia de escaparle al descenso

Del otro lado, el Tomba rescató un punto en el Gargantini, pero el empate no alcanza para salir del fondo. El conjunto de Walter Ribonetto sigue comprometido en la tabla del descenso y afrontará una verdadera final este viernes a las 21:15 ante Lanús en La Fortaleza.

La falta de gol y los errores defensivos siguen siendo el gran problema del Expreso, que deberá sumar de visitante si quiere llegar al clásico con aire en la lucha por mantener la categoría.

Orgullo argentino: Josefina brilló en su categoría y subió al podio en la Copa del Mundo de Taekwondo.
Argentina hizo historia en el Mundial de Taekwondo: la tunuyanina Josefina Mesa fue bronce en lucha individual

