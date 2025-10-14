14 de octubre de 2025
Paso triunfal del mendocino Federico Márquez en el Campeonato Argentino de Motociclismo

El piloto mendocino Federico Márquez tuvo un fin de semana destacada en el motociclismo nacional donde logró excelentes resultados. Mirá lo sucedido.

El mendocino metió varios podios.

 Por Martín Sebastián Colucci

El piloto mendocino Federico Márquez tuvo un fin de semana soñado en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, donde se disputó una nueva fecha del Campeonato Argentino de Motociclismo. A bordo de su Yamaha R3, logró la pole position, dos triunfos en la categoría Experto y un valioso segundo puesto en la general de la 300 Supersport.

Un fin de semana soñado para el mendocino Federico Márquez en Termas

Desde las pruebas de clasificación, Márquez mostró todo su potencial al quedarse con la pole en la general, lo que anticipaba un fin de semana exitoso. En carrera, confirmó su gran momento con dos victorias en la categoría Experto y una actuación sólida que lo dejó en el segundo lugar de la general, peleando de igual a igual con los mejores pilotos del país.

La regularidad y el ritmo competitivo del mendocino le permitieron mantenerse entre los protagonistas durante todo el fin de semana, demostrando que está para pelear en lo más alto del Campeonato Argentino de 300 Supersport.

Márquez y sus sensaciones tras la gran actuación en las Termas de Río Hondo

Al finalizar la jornada, el piloto de Mendoza expresó su satisfacción por el rendimiento alcanzado en Termas: “Tuvimos un gran fin de semana e hicimos muy buenos tiempos. En la general nos enfrentamos a grandes corredores y estuvimos cerca de subirnos al podio. Nos vamos conformes y trabajaremos para estar más arriba en la próxima”, afirmó.

Con este resultado, Federico Márquez reafirma su protagonismo dentro del motociclismo nacional y se prepara con confianza para los próximos compromisos de la temporada.

