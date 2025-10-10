El mendocino Federico Márquez, con un arranque prometedor en el Argentino de motociclismo

El piloto de la provincia de Mendoza , Federico Márquez , vivió un excelente en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo , donde se disputa el Campeonato Argentino de Motociclismo . Con su Yamaha R3 , firmó un tiempo de 1:13.2 y se adueñó de la pole position en la clasificación general , superando a más de veinte rivales en una sesión muy exigente.

En la competitiva Sprint , el hombre del Aero Internet Racing volvió a ser protagonista . Allí se midió con los mejores del certamen y, tras una carrera intensa, cruzó la meta en el 5° lugar de la general .

Sin embargo, en la categoría Expertos , fue el gran ganador , quedándose con la primera posición y sumando un triunfo que reafirma su gran momento deportivo.

En la SuperPole , el mendocino se ubicó en el top 5 , confirmando que su rendimiento no fue casualidad. Con parciales sólidos y un ritmo constante, ratificó que puede pelear adelante en un trazado considerado uno de los mejores de Sudamérica.

Con la pole en la general y la victoria en Expertos, Márquez se perfila como una de las revelaciones del Campeonato Argentino de Motociclismo.

La palabra del protagonista de la provincia de Mendoza

Al finalizar la jornada, Márquez expresó: “Vinimos a hacer un gran papel y gracias al trabajo de todo el equipo logramos la pole y la Sprint de Expertos. Ahora queremos afianzarnos y buscar el podio en la final. Hoy nos enfrentamos a una jornada de mucho calor y un viento importante, que nos hizo perder segundos, pero ya estamos listos para dar batalle el fin de semana”, contó.