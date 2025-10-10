El Aero Racing, con el mendocino Federico Márquez, se quedó con la pole en el Argentino R3 de motociclismo

El mendocino tuvo una destacada labor.

Por Martín Sebastián Colucci







El piloto de la provincia de Mendoza, Federico Márquez, se adueñó de la pole position en el Campeonato Argentino de Motociclismo, que se disputa en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo. A bordo de su Yamaha R3, el mendocino firmó un registro de 1:13.2, dejando atrás a más de veinte rivales en una clasificación exigente.

Márquez, protagonista absoluto del motociclismo en Termas de Río Hondo La clasificación en el imponente circuito de Termas de Río Hondo tuvo como gran protagonista al representante del Aero Internet Racing, que se mostró sólido desde los entrenamientos y coronó su desempeño en la clasificación con un tiempo de 1:13.2.

La marca le permitió aventajar a pilotos de experiencia como Dino Gallo y Cristóbal Aguilera, confirmando que está en condiciones de pelear por todo en esta fecha. Con esta pole, Márquez se ganó el derecho a largar en la primera fila, lo que será clave en la final.

Federico Márquez voló en #TermasdeRíoHondo y se quedó con la pole position del #CampeonatoArgentino con su Yamaha R3



Tiempo: 2:13.2

Con la motivación de haber logrado la pole en un escenario mundialista, Márquez ya piensa en la carrera, donde intentará transformar la clasificación perfecta en una victoria inolvidable para seguir construyendo su camino deportivo. La palabra del mendocino por el primer logro del fin de semana Una vez culminada la prueba, el piloto mendocino expresó: "Vivimos a hacer un gran papel y gracias al trabajo que hicimos en la previo se nos dio. El objetivo ahora es afianzarnos y poder quedar en el podio", contó.