El Aero Racing, con el mendocino Federico Márquez, se quedó con la pole en el Argentino R3 de motociclismo

El piloto de motociclismo de la provincia de Mendoza, Federico Márquez, se destacó con su Yamaha R3 en el Campeonato Argentino. Mirá todo lo sucedido.

El mendocino tuvo una destacada labor.

 Por Martín Sebastián Colucci

El piloto de la provincia de Mendoza, Federico Márquez, se adueñó de la pole position en el Campeonato Argentino de Motociclismo, que se disputa en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo. A bordo de su Yamaha R3, el mendocino firmó un registro de 1:13.2, dejando atrás a más de veinte rivales en una clasificación exigente.

La marca le permitió aventajar a pilotos de experiencia como Dino Gallo y Cristóbal Aguilera, confirmando que está en condiciones de pelear por todo en esta fecha. Con esta pole, Márquez se ganó el derecho a largar en la primera fila, lo que será clave en la final.

La Yamaha R3 y el sueño en el Campeonato Argentino de motociclismo

El rendimiento del mendocino sobre la Yamaha R3 lo posiciona como una de las revelaciones del Campeonato Argentino de Motociclismo. Su velocidad, constancia y capacidad de adaptación al trazado santiagueño lo convierten en un candidato firme a luchar por el triunfo.

Con la motivación de haber logrado la pole en un escenario mundialista, Márquez ya piensa en la carrera, donde intentará transformar la clasificación perfecta en una victoria inolvidable para seguir construyendo su camino deportivo.

La palabra del mendocino por el primer logro del fin de semana

Una vez culminada la prueba, el piloto mendocino expresó: "Vivimos a hacer un gran papel y gracias al trabajo que hicimos en la previo se nos dio. El objetivo ahora es afianzarnos y poder quedar en el podio", contó.

