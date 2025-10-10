10 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Pronóstico

Rige una alerta amarilla por Zonda en Mendoza este viernes: a qué zonas afectará

Las ráfagas podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora en algunas localidades. Conocé en dónde se presentará el fenómeno este viernes feriado. ¿Qué ocurrirá el sábado?

Vuelve el Zonda a Mendoza este viernes.

Vuelve el Zonda a Mendoza este viernes.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

La Dirección de Defensa Civil de Mendoza emitió una alerta amarilla por viento Zonda en algunas localidades de la provincia para este viernes 10 de octubre feriado, a raíz del traslado del Día de la Diversidad Cultural.

Viento Zonda en Mendoza este viernes 10 de octubre: a qué zonas afectará

La alerta meteorológica del organismo provincial rige para la zona baja del departamento de Malargüe, el sur del Valle de Uco, la precordillera de Luján de Cuyo y de Las Heras.

Lee además
Alerta por Zonda, el pronóstico del tiempo para este viernes 10 de octubre en Mendoza
El clima

Alerta por Zonda, el pronóstico del tiempo para este viernes 10 de octubre en Mendoza
Jardinería: tres plantas resistentes a los vientos fuertes
Plantas a prueba de viento

Jardinería: tres plantas resistentes a los vientos fuertes

Según el reporte, el fenómeno se presentaría desde las 11 en la precordillera. A partir de las 15 se intensificaría en Malargüe, el Valle de Uco y el valle de Uspallata, con velocidades que alcanzarían entre los 40 y los 45 kilómetros por hora.

Alerta amarilla Zonda 10-10-25
Alerta amarilla por viento Zonda este viernes 10 de octubre en la provincia de Mendoza.

Alerta amarilla por viento Zonda este viernes 10 de octubre en la provincia de Mendoza.

A partir de las 21, se espera el ingreso de viento sur, que afectará en forma leve a las zonass Sur y Noreste de la provincia, manteniéndose durante toda la madrugada.

La temperatura promedio en el llano será de 28 grados centígrados en su máxima (picos de 32°C en algunas zonas); y de 12°c en su mínima (zonas Sur y Noreste), y de 7°C (Malargüe y Valle de Uco).

¿Sigue el Zonda el sábado 11 de octubre? Esto dice el pronóstico del tiempo

Para mañana, sábado 11 de octubre, el pronóstico anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Además, tormentas aisladas y nevadas en cordillera.

En materia de vientos, se espera el ingreso de viento sur intenso desde las 7 en la zona Sur de la provincia, alcanzando el Noreste hacia las 9, con velocidades promedio de entre 55 y 60 kilómetros por hora. Estas condiciones se extenderían hasta las 23.

En cuanto al Zonda, retornaría a suelo mendocino a las 4, en primera instancia en la precordillera provincial. A partir de las 9, volvería a presentarse en Malargüe, el sur del Valle de Uco y el valle de Uspallata. Las ráfagas alcanzarían los 35 a 40 kilómetros por hora. Se mantendría hasta las 18.

21 de Agosto de 2025, ciudad de Mendoza, viento zonda
El viento Zonda volver&iacute;a a presentarse el s&aacute;bbado en algunas localidades.

El viento Zonda volvería a presentarse el sábbado en algunas localidades.

Temas
Seguí leyendo

Alerta amarilla por vientos y Zonda en Mendoza este domingo: a qué zonas afectará

Relevamiento de afectaciones tras el paso del Viento Zonda por Mendoza

Alerta Amarilla por Viento Zonda en Mendoza: a que hora bajaría al llano y donde se sentiría con intensidad

Viento Zonda y caluroso: el pronóstico del tiempo en Mendoza este sábado

Zonda y altas temperaturas: así estará el tiempo este viernes 3 de octubre en Mendoza

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 10 de octubre

Sitio Andino y Parque de la Aventura hacen realidad el sueño de alumnos de la escuela Órdenes de Malargüe

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 10 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Arrancó el corte de agua en Mendoza: hasta qué hora se extenderá y qué zonas afectará.
Obras de mantenimiento

Arrancó el corte de agua en Mendoza: hasta qué hora se extenderá y qué zonas afectará

Las Más Leídas

Un radical sorteó la visita presidencial e hizo la suya. De quién se trata.
Ni se apareció

El dirigente de Cambia Mendoza que "esquivó" a Milei y armó agenda paralela

Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la fuga de Cornejo y los influencers que se sumaron
Las imágenes y videos

Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la "fuga" de Cornejo y los influencers que se sumaron

Manifestantes expresaron su repudio ante la visita de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza
Voces en contra

Manifestantes expresaron su repudio ante la visita de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza

El presidente recorrió el microcentro mendocino
Fotos y videos

Megáfono en mano, Milei llamó a "no aflojar" a la multitud que lo acompañó en la Peatonal

Vuelve el Zonda a Mendoza este viernes.
Pronóstico

Rige una alerta amarilla por Zonda en Mendoza este viernes: a qué zonas afectará

Te Puede Interesar

Fin de semana largo: ¿Son más baratos los alquileres temporarios en Mendoza o Chile?
Precios

Fin de semana largo: ¿Son más baratos los alquileres temporarios en Mendoza o Chile?

Por Sofía Pons
YPF anunció un importante acuerdo internacional para exportar gas desde Vaca Muerta
Atención

YPF anunció un importante acuerdo internacional para exportar gas desde Vaca Muerta

Por Sitio Andino Economía
Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la fuga de Cornejo y los influencers que se sumaron
Las imágenes y videos

Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la "fuga" de Cornejo y los influencers que se sumaron

Por Luis Calizaya