Rige una alerta amarilla por Zonda en Mendoza este viernes: a qué zonas afectará

La Dirección de Defensa Civil de Mendoza emitió una alerta amarilla por viento Zonda en algunas localidades de la provincia para este viernes 10 de octubre feriado, a raíz del traslado del Día de la Diversidad Cultural.

La alerta meteorológica del organismo provincial rige para la zona baja del departamento de Malargüe, el sur del Valle de Uco, la precordillera de Luján de Cuyo y de Las Heras .

El clima Alerta por Zonda, el pronóstico del tiempo para este viernes 10 de octubre en Mendoza

Según el reporte, el fenómeno se presentaría desde las 11 en la precordillera . A partir de las 15 se intensificaría en Malargüe, el Valle de Uco y el valle de Uspallata , con velocidades que alcanzarían entre los 40 y los 45 kilómetros por hora .

A partir de las 21, se espera el ingreso de viento sur , que afectará en forma leve a las zonass Sur y Noreste de la provincia, manteniéndose durante toda la madrugada.

Alerta amarilla por viento Zonda este viernes 10 de octubre en la provincia de Mendoza.

La temperatura promedio en el llano será de 28 grados centígrados en su máxima (picos de 32°C en algunas zonas); y de 12°c en su mínima (zonas Sur y Noreste), y de 7°C (Malargüe y Valle de Uco).

¿Sigue el Zonda el sábado 11 de octubre? Esto dice el pronóstico del tiempo

Para mañana, sábado 11 de octubre, el pronóstico anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Además, tormentas aisladas y nevadas en cordillera.

En materia de vientos, se espera el ingreso de viento sur intenso desde las 7 en la zona Sur de la provincia, alcanzando el Noreste hacia las 9, con velocidades promedio de entre 55 y 60 kilómetros por hora. Estas condiciones se extenderían hasta las 23.

En cuanto al Zonda, retornaría a suelo mendocino a las 4, en primera instancia en la precordillera provincial. A partir de las 9, volvería a presentarse en Malargüe, el sur del Valle de Uco y el valle de Uspallata. Las ráfagas alcanzarían los 35 a 40 kilómetros por hora. Se mantendría hasta las 18.