Ciclismo mendocino: se define la temporada de pista y criterium 2025 en Luján de Cuyo

La definición de la temporada de pista se correrá en Luján con los mejores ciclistas de Mendoza.

Por Martín Sebastián Colucci







El Ciclismo de la provincia de Mendoza vivirá una jornada decisiva este domingo 12 de octubre en Luján de Cuyo, donde se disputará la última fecha de la temporada de pista y criterium 2025. La concentración será a las 09:00 en Plaza de los Niños.

Este mismo escenario del circuito contará con 2000 metros, que definirá a los campeones tras un año lleno de emoción y competencia.

Facundo Ambrossi llega encendido tras su triunfo en Lavalle La previa a la gran final llega con un protagonista destacado: Facundo Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz), quien viene de consagrarse ganador de la 9ª fecha en Lavalle. En un circuito de 850 metros recorrido durante 50 minutos y un sprint final electrizante, Ambrossi se impuso con autoridad ante rivales de gran nivel en la categoría Élite.

El ciclista godoycruceño mostró solidez táctica, potencia y constancia, cualidades que le permitieron dominar el cierre de la competencia y mantener su liderazgo en el campeonato. La carrera, organizada por el club L.C.C.M., contó con una numerosa asistencia de público y un pelotón altamente competitivo que le dio marco al espectáculo.