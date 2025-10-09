9 de octubre de 2025
Sitio Andino
Ciclismo mendocino: se define la temporada de pista y criterium 2025 en Luján de Cuyo

La última fecha de la temporada de pista y criterium se correrá este domingo en Luján de Cuyo. Mirá lo que se viene.

La definición de la temporada de pista se correrá en Luján con los mejores ciclistas de Mendoza.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Ciclismo de la provincia de Mendoza vivirá una jornada decisiva este domingo 12 de octubre en Luján de Cuyo, donde se disputará la última fecha de la temporada de pista y criterium 2025. La concentración será a las 09:00 en Plaza de los Niños.

Este mismo escenario del circuito contará con 2000 metros, que definirá a los campeones tras un año lleno de emoción y competencia.

Facundo Ambrossi se impuso en la 9ª fecha de la temporada de pista y critérium disputada en Lavalle.  
Facundo Ambrossi ganó la 9ª fecha de la temporada de pista y critérium 2025 en Lavalle
El ciclista de la Municipalidad de Guaymallén dominó la prueba de la temporada de pista y se llevó la victoria en la capital mendocina.
Iván Escudero ganó la 8° fecha de la temporada de pista y criterium 2025 en Mendoza: mirá los resultados

Facundo Ambrossi llega encendido tras su triunfo en Lavalle

La previa a la gran final llega con un protagonista destacado: Facundo Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz), quien viene de consagrarse ganador de la 9ª fecha en Lavalle. En un circuito de 850 metros recorrido durante 50 minutos y un sprint final electrizante, Ambrossi se impuso con autoridad ante rivales de gran nivel en la categoría Élite.

El ciclista godoycruceño mostró solidez táctica, potencia y constancia, cualidades que le permitieron dominar el cierre de la competencia y mantener su liderazgo en el campeonato. La carrera, organizada por el club L.C.C.M., contó con una numerosa asistencia de público y un pelotón altamente competitivo que le dio marco al espectáculo.

El podio se completó con Iván Escudero (Municipalidad de Guaymallén), segundo tras una intensa definición, y Federico Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz), tercero, confirmando el gran momento del equipo.

Resultados completos

Resultados de la 9ª fecha (Lavalle):

1 Facundo Ambrossi – Municipalidad de Godoy Cruz

2 Iván Escudero – Municipalidad de Guaymallén

3 Federico Ambrossi – Municipalidad de Godoy Cruz

4 Matías Contreras – Municipalidad de Godoy Cruz

5 Ramiro Castro – Municipalidad de Guaymallén

Con este triunfo, Ambrossi continúa sumando puntos clave y se perfila como gran candidato al título en la última cita de la temporada. La competencia ha recorrido distintos departamentos de Mendoza, consolidando un calendario variado, exigente y de alto nivel.

Ganadores de la temporada de pista 2025:

03/08/2025 – A.C.M. – Guaymallén - Bruno Contreras

10/08/2025 – A.C.M. – Luján de Cuyo - Facundo Ambrossi

17/08/2025 – A.C.M. – Guaymallén (C. Deportivo Rivadavia) - Camilo Mendoza

24/08/2025 – Casa de Gobierno (Enrique Laverreire) - Facundo Ambrossi

14/09/2025 - Tupungato - Bruno Contreras

21/09/2025 - Guaymallén - Matías Contreras

05/10/2025 - Lavalle - Facundo Ambrossi

