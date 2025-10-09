Boca vs Barracas suspendido: el motivo de la postergación tras la muerte de Miguel Ángel Russo

La Liga Profesional suspendió el partido por duelo tras el fallecimiento del entrenador xeneize, Miguel Ángel Russo.

La Liga Profesional de Fútbol decidió postergar el partido entre Boca y Barracas Central previsto para este sábado, tras la muerte de Miguel Ángel Russo , entrenador del conjunto xeneize. El histórico DT falleció este miércoles en su domicilio, lo que generó una ola de dolor y mensajes de respeto en todo el fútbol argentino.

El encuentro entre Boca Juniors y Barracas Central , correspondiente a la fecha 12 del Torneo Betano Clausura 2025 , fue suspendido sin nueva fecha confirmada . La Liga Profesional informó que el motivo responde al fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien estaba internado en su casa en Buenos Aires.

La organización emitió un comunicado en redes sociales en el que expresó: “Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo, se posterga para fecha a determinar el partido entre @barracascentral y @BocaJrsOficial, correspondiente a la #Fecha12 del #TorneoBetano Clausura 2025 (estaba programado para el sábado 11/10 a las 14.30)”.

La decisión fue adoptada de manera conjunta con los dirigentes de ambos clubes, quienes coincidieron en que no estaban dadas las condiciones anímicas ni deportivas para disputar el encuentro, que enfrentaba a dos de los líderes de la Zona A.

¡Gracias por tanta gloria, Miguel! pic.twitter.com/cKQKMqwP27 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 9, 2025

El mensaje de Barracas Central y el respeto hacia la figura de Russo

El club Barracas Central difundió una carta firmada por su presidente, Matías Fabián Tapia, en la que manifestó su acompañamiento a Boca y su predisposición para reprogramar el partido:

“Comprenderemos y acataremos todo lo que el pueblo boquense disponga”, expresa el comunicado, en señal de respeto hacia la figura del entrenador fallecido.

Miguel Ángel Russo, de 69 años, fue una de las figuras más queridas del fútbol argentino. Con Boca conquistó la Copa Libertadores 2007, además de haber dirigido en clubes como Vélez, Rosario Central, Estudiantes, Lanús y San Lorenzo.

La conmoción en el mundo Boca

El impacto fue inmediato. Durante el encuentro de Reserva entre Boca y Belgrano, el partido debió suspenderse a los 37 minutos del primer tiempo, cuando se conoció la noticia del fallecimiento. El conjunto cordobés ganaba 2-1, pero el árbitro y los jugadores decidieron interrumpir el juego en señal de duelo.

El club de La Ribera decretó duelo institucional y suspensión de actividades deportivas por 48 horas. En las próximas horas, se espera que se confirme la nueva fecha del encuentro ante Barracas, una vez cumplido el período de duelo y de acuerdo con la programación oficial de la Liga.