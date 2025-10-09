9 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
dolor

Boca vs Barracas suspendido: el motivo de la postergación tras la muerte de Miguel Ángel Russo

La Liga Profesional decidió postergar el partido entre Boca Juniors y Barracas Central tras la muerte de Miguel Ángel Russo. Enterate cuándo se jugaría.

La Liga Profesional suspendió el partido por duelo tras el fallecimiento del entrenador xeneize, Miguel Ángel Russo.

La Liga Profesional suspendió el partido por duelo tras el fallecimiento del entrenador xeneize, Miguel Ángel Russo.

Por Sitio Andino Deportes

La Liga Profesional de Fútbol decidió postergar el partido entre Boca y Barracas Central previsto para este sábado, tras la muerte de Miguel Ángel Russo, entrenador del conjunto xeneize. El histórico DT falleció este miércoles en su domicilio, lo que generó una ola de dolor y mensajes de respeto en todo el fútbol argentino.

Lee además
Boca confirmó la internación domiciliaria de Miguel Ángel Russo y pidió respeto por su salud.  
Tristeza absoluta

A los 69 años murió el entrenador de Boca Juniors e ícono del fútbol argentino Miguel Ángel Russo
Boca se hizo un festín.
imparable

Boca goleó 5-0 a Newell's en La Bombonera y recuperó confianza con una actuación demoledora en el Clausura

La organización emitió un comunicado en redes sociales en el que expresó: “Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo, se posterga para fecha a determinar el partido entre @barracascentral y @BocaJrsOficial, correspondiente a la #Fecha12 del #TorneoBetano Clausura 2025 (estaba programado para el sábado 11/10 a las 14.30)”.

La decisión fue adoptada de manera conjunta con los dirigentes de ambos clubes, quienes coincidieron en que no estaban dadas las condiciones anímicas ni deportivas para disputar el encuentro, que enfrentaba a dos de los líderes de la Zona A.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1976118973034062202&partner=&hide_thread=false

El mensaje de Barracas Central y el respeto hacia la figura de Russo

El club Barracas Central difundió una carta firmada por su presidente, Matías Fabián Tapia, en la que manifestó su acompañamiento a Boca y su predisposición para reprogramar el partido:

“Comprenderemos y acataremos todo lo que el pueblo boquense disponga”, expresa el comunicado, en señal de respeto hacia la figura del entrenador fallecido.

Miguel Ángel Russo, de 69 años, fue una de las figuras más queridas del fútbol argentino. Con Boca conquistó la Copa Libertadores 2007, además de haber dirigido en clubes como Vélez, Rosario Central, Estudiantes, Lanús y San Lorenzo.

La conmoción en el mundo Boca

El impacto fue inmediato. Durante el encuentro de Reserva entre Boca y Belgrano, el partido debió suspenderse a los 37 minutos del primer tiempo, cuando se conoció la noticia del fallecimiento. El conjunto cordobés ganaba 2-1, pero el árbitro y los jugadores decidieron interrumpir el juego en señal de duelo.

El club de La Ribera decretó duelo institucional y suspensión de actividades deportivas por 48 horas. En las próximas horas, se espera que se confirme la nueva fecha del encuentro ante Barracas, una vez cumplido el período de duelo y de acuerdo con la programación oficial de la Liga.

Temas
Seguí leyendo

Historial, datos y todo lo que tenés que saber de la final Gimnasia vs Deportivo Madryn por el ascenso

Cuándo juega la Selección Sub 20 vs México por cuartos del Mundial de Chile: hora, sede y TV del partidazo

Ciclismo mendocino: se define la temporada de pista y criterium 2025 en Luján de Cuyo

La Selección Argentina goleó a Nigeria y avanza a cuartos contra México

¡Insólito! Este jugador de la Selección de Brasil siempre jugó con un apellido diferente

El rugby mundial cambia su calendario y Los Pumas enfrentan un nuevo desafío

El Lobo en la final por el salto a la Liga Profesional: cuánto salen las entradas para ver a Gimnasia

¡Elijo creer! El Lobo tendrá al mismo árbitro de cuando ascendió la Lepra

LO QUE SE LEE AHORA
historial, datos y todo lo que tenes que saber de la final gimnasia vs deportivo madryn por el ascenso
mano a mano

Historial, datos y todo lo que tenés que saber de la final Gimnasia vs Deportivo Madryn por el ascenso

Las Más Leídas

García tenía múltiples antecedentes por robo, pero para la justicia el policía cometió un homicidio típico. 
no hubo legítima defensa

Imputaron por homicidio e irá a la cárcel el policía que mató a un supuesto ladrón

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre

El hombre de 62 años, que residía allí, logró escapar pero resultó con quemaduras
Investigación

Un incendio destruyó una casa en Guaymallén y los investigadores hallaron un elemento inesperado

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente
Regreso inesperado

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente

La Policía Federal y la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico realizaron un operativo en distintos operativos de Mendoza
Operativo federal

Desbarataron una red vinculada al narcotráfico en Mendoza: 3 detenidos y 9 allanamientos

Te Puede Interesar

El Jefe de Estado recorrerá la capital provincial este jueves
En campaña

No solo en San Rafael: Javier Milei tendrá otra actividad en la Ciudad de Mendoza

Por Sitio Andino Política
Donald Trump mete al Estado en la minería y compra una empresa canadiense
Geopolitíca y economía

Donald Trump mete al Estado en la minería y compra una empresa canadiense

Por Marcelo López Álvarez
Premio Nobel de Literatura 2025: reconocieron a un autor húngaro por su obra convincente y visionaria
Distinción

Premio Nobel de Literatura 2025: reconocieron a un autor húngaro por su "obra convincente y visionaria"

Por Sitio Andino Sociedad