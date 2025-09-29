Iván Escudero ganó la 8° fecha de la temporada de pista y criterium 2025 en Mendoza: mirá los resultados

El ciclista de la Municipalidad de Guaymallén dominó la prueba de la temporada de pista y se llevó la victoria en la capital mendocina.

La temporada de pista y critérium 2025 vivió una jornada vibrante en la provincia de Mendoza: Iván Escudero, del equipo Municipalidad de Guaymallén, se impuso en la 8° fecha disputada en la Capital. Con un circuito de 900 metros y un sprint final decisivo, el ciclista fue el más rápido y confirmó su gran momento en el ciclismo mendocino.

Iván Escudero se impuso con autoridad en la 8° fecha de la temporada de pista El ciclista Iván Escudero fue la gran figura del día al quedarse con la victoria en la 8° fecha de la temporada de pista y critérium 2025. La prueba se disputó sobre un circuito urbano de 900 metros en la Ciudad de Mendoza, con un tiempo de 45 minutos más un sprint final que definió al ganador.

El podio quedó conformado íntegramente por representantes de la Municipalidad de Guaymallén: segundo fue Matías Corvalán y tercero Lucas Zumer. Más atrás llegaron Bruno Contreras (Municipalidad de Godoy Cruz) y Matías Stern, completando el top 5 de la categoría Élite.

Iván Escudero brilló en la 8° fecha de la temporada de pista y critérium 2025 en Mendoza . El ciclista de la Municipalidad de Guaymallén se llevó la victoria en un vibrante circuito urbano de la capital. #CiclismoMendocino #PistaYCriterium2025 #Mendoza pic.twitter.com/9cnY6ay7tF — Sebastián Colucci (@MSColucci) September 29, 2025 Resultados completos de la temporada de pista y triunfo en Damas En la Categoría Élite, los resultados fueron: