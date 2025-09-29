29 de septiembre de 2025
{}
Iván Escudero ganó la 8° fecha de la temporada de pista y criterium 2025 en Mendoza: mirá los resultados

El pedalista Iván Escudero se quedó con la 8va jornada de la temporada de pista y criterium 2025 en Mendoza. Conocé el podio y cómo quedó la clasificación.

El ciclista de la Municipalidad de Guaymallén dominó la prueba de la temporada de pista y se llevó la victoria en la capital mendocina.

 Por Martín Sebastián Colucci

La temporada de pista y critérium 2025 vivió una jornada vibrante en la provincia de Mendoza: Iván Escudero, del equipo Municipalidad de Guaymallén, se impuso en la 8° fecha disputada en la Capital. Con un circuito de 900 metros y un sprint final decisivo, el ciclista fue el más rápido y confirmó su gran momento en el ciclismo mendocino.

Iván Escudero se impuso con autoridad en la 8° fecha de la temporada de pista

El ciclista Iván Escudero fue la gran figura del día al quedarse con la victoria en la 8° fecha de la temporada de pista y critérium 2025. La prueba se disputó sobre un circuito urbano de 900 metros en la Ciudad de Mendoza, con un tiempo de 45 minutos más un sprint final que definió al ganador.

El podio quedó conformado íntegramente por representantes de la Municipalidad de Guaymallén: segundo fue Matías Corvalán y tercero Lucas Zumer. Más atrás llegaron Bruno Contreras (Municipalidad de Godoy Cruz) y Matías Stern, completando el top 5 de la categoría Élite.

Resultados completos de la temporada de pista y triunfo en Damas

En la Categoría Élite, los resultados fueron:

1 Iván Escudero (Municipalidad de Guaymallén)

2 Matías Corvalán (Municipalidad de Guaymallén)

3 Lucas Zumer (Municipalidad de Guaymallén)

4 Bruno Contreras (Municipalidad de Godoy Cruz)

5 Matías Stern

En Damas, la ganadora fue Florencia Bajouth, quien dominó la prueba y se llevó el primer puesto, confirmando su gran presente en la temporada de pista en el ciclismo de Mendoza.

Lo que se viene en la temporada de pista

El próximo desafío será el venidero fin de semana en un escenario a confirmar por la organización.

Los ganadores de la temporada de pista

03/08/2025 – A.C.M. – Guaymallén - Bruno Contreras

10/08/2025 – A.C.M. – Luján de Cuyo - Facundo Ambrossi

17/08/2025 – A.C.M. – Guaymallén (C. Deportivo Rivadavia) - Camilo Mendoza

24/08/2025 – Casa de Gobierno (Enrique Laverreire) - Facundo Ambrossi

14/09/2025 - Tupungato - Bruno Contreras

21/09/2025 - Guaymallén - Matías Contreras

