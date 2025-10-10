Fin de semana largo: así trabaja el comercio en Mendoza este viernes feriado

De cara al Día de la Madre, el comercio anticipó cómo abrirá este viernes 10. Foto: Cristian Lozano

Por Celeste Funes







Este año, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural que tiene lugar cada 12 de octubre, se trasladó al viernes 10 por decisión del Gobierno Nacional. Debido a la cercanía de la fecha con el Día de la Madre, el comercio concentrado en la Ciudad de Mendoza definió cómo se trabajará durante este fin de semana largo.

Una gran cantidad de personas se movilizarán dentro de los próximos días para conseguir el regalo ideal para mamá, cuya fecha especial se celebrará el próximo domingo 19. Por este motivo, y en medio de un año complejo para el sector comercial, muchos locales trabajarán prácticamente con normalidad este viernes.

De acuerdo con un comunicado compartido por la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys), este viernes 10 más del 85% de los empresarios definieron abrir en horario corrido o cortado. Otro porcentaje trabajará medio día, pero en general la

