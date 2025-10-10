10 de octubre de 2025
Habilitaron 18 casillas de control

Demoras de hasta seis horas en el Paso Los Libertadores por el fin de semana largo

Casi 8.000 personas cruzaron a Chile previo al feriado largo, lo que provocó largas filas y demoras de hasta seis horas en el Paso Los Libertadores.

 Por Luis Calizaya

En el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, este viernes 10 de octubre comenzó un nuevo fin de semana largo, que muchos aprovecharon para viajar a Chile. Sin embargo, además del alto movimiento de entrada y salida del país, el Paso Internacional Los Libertadores registró demoras de hasta seis horas, generando largas filas de vehículos sobre la ruta 7.

Demoras en el Paso Los Libertadores: cómo está la situación hoy

Con motivo del feriado adelantado del 12 de octubre, este viernes dio inicio el fin de semana XL y las repercusiones se sintieron en la alta montaña. Como es habitual en Mendoza, muchos aprovecharon la cercanía con Chile para cruzar la frontera, lo que provocó demoras de hasta seis horas debido al intenso tránsito y los controles migratorios.

Ante el gran flujo de visitantes, el complejo Los Libertadores habilitó siete cabinas vehículos particulares, cinco para colectivos de larga distancia y otras siete destinadas a trámites de Aduana y de la Policía de Investigaciones (PDI), que luego pasan al control del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Hacia las 14.30, se sumaron seis puntos operativos en el patio mixto del complejo chileno.

Para dimensionar el movimiento, entre el miércoles 8 y el jueves 9 de octubre, un total de 7.920 personas ingresaron por Los Libertadores, mientras que por el complejo argentino Horcones lo hicieron 6.131 pasajeros.

El tiempo en el Paso Los Libertadores hoy, 10 de octubre

El pronóstico para la alta montaña indica cielo nublado, con probabilidad de nevadas débiles y viento del oeste. Las temperaturas matinales fueron de 6°C en Uspallata, -1°C en Punta de Vacas, -4°C en Puente del Inca y -5°C en Las Cuevas.

