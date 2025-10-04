4 de octubre de 2025
Sitio Andino
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 4 de octubre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

paso los libertadores

El pronóstico para la alta montaña indica nubosidad variable y algo ventoso. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 7º en Uspallata, -3° en Punta de Vacas, -4º en Puente del Inca y -5° en Las Cuevas.

Se recomienda a los conductores máxima precaución al circular en los distintos puentes ubicados sobre la RN 7 entre el límite internacional y la localidad de Uspallata. El personal de Vialidad Nacional, durante el transcurso de la semana hasta el viernes, inclusive, realizará trabajos de inspección sobre las obras de arte.

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

